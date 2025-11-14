CNIR a dat ordinul de începere pentru contractul unui nou drum de mare viteză. Șoseaua va avea 73,5 kilometri și va asigura legătura între două municipii

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri Ordinul de începere pentru contractul unui nou drum expres, care va avea o lungime de 73,5 kilometri. Etapa de proiectare va demara în decembrie.



„CNIR a emis astăzi, Ordinul de începere pentru contractul DEX Focșani-Brăila și a stabilit data de 2 decembrie pentru startul etapei de proiectare. Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri și asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța”, se arată pe pagina de Facebook a companiei.

„După ce Antreprenorul a constituit garanția pentru contractele semnate pe 29 octombrie, așteptăm Programul de lucru, pentru că, încă din etapa de proiectare ne dorim să asigurăm finalizarea spațiilor de servicii cu șase luni înainte de recepția lucrărilor și deschiderea circulației. Este un aspect important și țin foarte mult ca la inaugurare, parcările să fie deja funcționale. De asemenea, pentru acest contract, antreprenorul, un consorțiu cu experiență solidă, va putea permite traficul pe tronsoane funcționale independent”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

DEX Focşani-Brăila va fi gata în 42 de luni

Contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila are o durată de 42 de luni (6 luni proiectare și 36 de luni execuție) este finanțat din fonduri europene nerambursabile și a fost semnat cu o Asociere de constructori din România în urmă cu două săptămâni.