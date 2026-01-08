Fosta soție a lui Iker Casillas, operată de urgență. Sara Carbonero se luptă cu cancerul din 2019

Sara Carbonero, fosta soție a portarului Iker Casillas, a fost dusă de urgență la spital, în timp ce se afla în vacanță în Insulele Canare.

Jurnalista și prezentatoarea TV spaniolă se afla în vacanță pe insulă cu partenerul ei, José Luis Cabrera, și cu niște prieteni pentru a sărbători Revelionul. Potrivit relatărilor Hola! și ElEconomista, Carbonero a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență, imediat după internare.

Spitalul nu a oferit informații despre starea ei de sănătate, iar cei care lucrează cu prezentatoarea nu au dat publicității mai multe detalii despre ce s-a întâmplat. Sara Carbonero, conform relatărilor din presa spaniolă, este încă spitalizată, dar este stabilă, potrivit unora dintre prietenii ei apropiați.

Este puțin probabil să fie necesar un transfer cu elicopterul la un spital de pe continent, iar femeia în vârstă de 41 de ani își va continua recuperarea la spitalul din Insulele Canare, unde este tratată în prezent.

Partenerul ei, Cabrera, și colega Isabel Jimenez, care a însoțit-o la spital, au rămas alături de ea în aceste zile. Fostul ei soț, Iker Casillas, ar fi fost informat despre situație și menține legătura cu cei apropiați pentru a afla informații periodic despre starea ei de sănătate.

Conform emisiunii Hola!, Sara Carbonero a ajuns la spital simțindu-se grav rău, necesitând spitalizare și intervenție chirurgicală de urgență. În 2019, a descoperit că are cancer ovarian, de care s-a recuperat prin intervenție chirurgicală și chimioterapie.

„Trebuie să normalizăm aceste lucruri, li se întâmplă multor oameni”, a spus ea la acea vreme. Doi ani mai târziu, în timpul unui control, a aflat că are o altă tumoare, care, din fericire, fusese descoperită devreme. Deși nu există informații oficiale, se pare că spitalizarea și operația la care a fost supusă acum nu au legătură cu cancerul ovarian.