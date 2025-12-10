CCR a declarat neconstituțională legea privind reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare fără carte funciară

Curtea Constituțională a României a decis miercuri, cu unanimitate de voturi, că Legea care permite reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare fără a fi înscrise în cartea funciară este neconstituțională. Obiecția a fost formulată de Președintele României, iar decizia CCR arată că prevederea legislativă pune în pericol proprietatea publică și creează instabilitate juridică.

Judecătorii CCR au admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că Legea privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 – care reglementează organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – este neconstituţională în ansamblul său.

Potrivit Curții, soluția legislativă criticată încalcă mai multe articole din Constituție, inclusiv art. 1, art. 135 și art. 136, care garantează protecția proprietății publice.

Judecătorii atrag atenția că derogarea permisă de lege, până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, vulnerabilizează bunurile publice și contravine principiului securității raporturilor juridice.

Judecătorii constituţionali subliniază că „reglementarea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, aplicabilă în mod corespunzător şi în privinţa bunurilor imobile proprietate publică, reflectă preocuparea statului de a garanta şi ocroti proprietatea publică, reprezentând o garanţie a acesteia, în acord cu dispoziţiile art. 136 alin. (2) din Constituţie”.

CCR atrage atenţia că „abaterea de la exigenţa înscrierii în cartea funciară, permisă de legea criticată în cazul reorganizării unităţilor de cercetare-dezvoltare, prin raportare la un termen incert («până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare»), inclusiv în cazul modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, vulnerabilizează proprietatea publică şi poate crea situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare principiului securităţii raporturilor juridice”.

Curtea mai precizează că, prin modul defectuos de redactare a mecanismului derogatoriu instituit, „soluţia legislativă supusă controlului de constituţionalitate nu îşi găseşte fundamentul într-o reglementare clară, precisă şi previzibilă, care să corespundă standardului constituţional de protecţie a proprietăţii publice şi care să respecte obligaţia constituţională a statului de a proteja interesele naţionale în activitatea economică, de a stimula cercetarea ştiinţifică, de a exploata resursele naturale în concordanţă cu interesul naţional, de a ocroti mediul înconjurător şi de a menţine echilibrul ecologic”.

Decizia CCR este definitivă şi general obligatorie.