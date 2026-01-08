Gigantul american Chevron, interesat de activele externe ale Lukoil

Grupul petrolier american Chevron și firma de investiții Quantum Capital Group ar fi depus o ofertă comună pentru achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Financial Times.

Oferta vizează întregul portofoliu al Lukoil din afara Rusiei, care include producție de petrol și gaze, rafinării și peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, au declarat pentru publicația britanică surse apropiate negocierilor.

În cazul în care tranzacția va fi finalizată, Chevron și Quantum ar urma să își împartă activele și să se angajeze la o deținere și operare pe termen lung – un aspect care ar putea fi pe placul administrației președintelui american Donald Trump, notează Financial Times.

Oferta este coordonată de Quantum, prin intermediul companiei sale din portofoliu, Artemis Energy, cu sediul la Londra. Valoarea exactă a ofertei nu a fost făcută publică.

Potrivit aceleiași surse, activele externe ale Lukoil au atras interes și din partea grupului american de investiții Carlyle, precum și a fondului suveran IHC din Abu Dhabi. Între timp, compania elvețiană de trading energetic Gunvor s-a retras din cursă, după ce Washingtonul a acuzat-o, în noiembrie, că ar acționa ca un paravan al Kremlinului.

Contactate de agenția AFP, Chevron și Quantum Capital Group nu au oferit un comentariu imediat.

La finalul lunii octombrie 2025, Statele Unite au inclus cei mai mari doi producători de petrol ai Rusiei, Lukoil și Rosneft, pe lista entităților sancționate, în încercarea de a spori presiunea asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina. Companiile care colaborează cu aceste grupuri riscă sancțiuni secundare, inclusiv pierderea accesului la bănci, comercianți, transportatori și asigurători americani.

Pe 4 decembrie, autoritățile americane au suspendat temporar o parte din sancțiunile impuse Lukoil, pentru a permite funcționarea benzinăriilor din afara Rusiei. Excepția este valabilă până la 29 aprilie.

Câteva zile mai târziu, pe 10 decembrie, Washingtonul a autorizat investitorii străini să negocieze achiziția activelor Lukoil din străinătate fără riscul unor represalii din partea SUA. Această autorizație expiră pe 17 ianuarie.