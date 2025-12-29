Iarna lovește în forță România, cu rafale de vânt de peste 120 km/h la munte. Zonele vizate de cod roșu

Ultimele zile din an aduc o iarnă autentică. Vântul puternic, ninsorile viscolite și temperaturile scăzute au pus România sub avertizări meteo severe, cu cod roșu pe crestele montane și cod galben în mare parte din țară.

Vremea se va menține vântoasă pe parcursul zilei și în prima parte a nopții, apoi vântul va mai slăbi și se va manifesta doar pe arii restrânse.

„Vor fi viteze în general de 40...45 km/h, însă în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și în sud-estul Transilvaniei rafalele vor atinge 50...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 6 grade, iar cele minime între -11 și -1 grad. Izolat va fi ceață”, a precizat ANM.

Potrivit meteorologilor, pericolul extrem persistă pe crestele înalte ale Carpaților Meridionali și de Curbură, unde este în vigoare un cod roșu de viscol. Rafalele de vânt depășesc 120 km/h și pot ajunge izolat chiar și la 140 km/h. Zăpada este puternic viscolită, iar condițiile fac imposibile drumețiile sau activitățile turistice.

„Ziua, cerul va fi variabil și doar pe alocuri va fulgui, cu o probabilitate mai mare în zona Carpaților Orientali, însă noaptea înnorările vor cuprinde treptat regiunile nordice ale țării unde local va ninge slab”, a transmis ANM.

În paralel, un cod galben de ninsori și viscol afectează Maramureșul, Transilvania, Moldova, Dobrogea, dar și alte zone ale țării. Vântul suflă cu 50–70 km/h, reducând vizibilitatea sub 100 de metri.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, vântul puternic favorizează formarea troienelor.

Pentru intervalul 29 decembrie, între orele 10:00 și 23:00, meteorologii au actualizat avertizările de cod galben pentru: Moldova și Dobrogea, sudul și vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, zona montană din sud.

În Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30...40 km/h, apoi va slăbi treptat. Temperatura maximă va fi de 4...6 grade, iar cea minimă de -7...-4 grade.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de luni, 28 decembrie, ora 18:00, circulația rutieră a fost închisă pe DN 67C, tronsonul kilometric 16 – 34+800 metri, între localitățile Novaci și Rânca, județul Gorj, din cauza vântului foarte puternic, care viscolește zăpada, vizibilitatea fiind redusă spre 0.

Traficul autovehiculelor urmează a fi permis în momentul îmbunătățirii condițiilor meteorologice.

La nivel național, traficul rutier se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, vizibilitatea fiind bună, iar în zona înaltă a județelor aflate sub cod roșu de ninsori viscolite, respectiv Argeș, Buzău, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, este semnalat vânt puternic, dar fără a fi impuse restricții de circulație.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București - Pitești, A2 București - Constanța, A3 București - Ploiești, nu sunt semnalate precipitații, carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

„Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la restricțiile impuse pe traseul pe care-l aveți de parcurs! Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!”, a transmis Poliția Română.