Cum a reușit Putin să-și controleze oligarhii folosindu-se de sancțiunile occidentale: mai bogați, dar mai supuși

0
0
Publicat:

În timpul războiului din Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record, însă influența lor politică s-a diminuat drastic în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, notează BBC. În timp ce sancțiunile occidentale au vizat să-i destabilizeze și să-i transforme în opozanți, majoritatea oligarhilor ruși au rămas tăcuți, iar cei loiali au beneficiat economic de pe urma conflictului.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Fostul miliardar bancar Oleg Tinkov a oferit un exemplu elocvent al mecanismului de control al Kremlinului. La o zi după ce a criticat războiul pe Instagram, conducerea Tinkoff Bank a fost contactată de oficiali ruși și avertizată că banca va fi naționalizată dacă nu întrerupe toate legăturile cu fondatorul său.

„Era ca și cum aș fi fost un ostatic – accepți ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia”, a declarat Tinkov pentru New York Times. În doar o săptămână, o companie apropiată lui Vladimir Potanin, al cincilea cel mai bogat om din Rusia, a cumpărat banca la 3% din valoarea sa reală. Tinkov a pierdut astfel aproape 9 miliarde de dolari și a părăsit Rusia.

Această situație contrastează puternic cu perioada imediat următoare destrămării Uniunii Sovietice, când oligarhii ruși au dobândit rapid averi și influență politică. În acea perioadă, miliardarii puteau trage sforile la cele mai înalte niveluri ale puterii. Boris Berezovski, considerat cel mai puternic oligarh al Rusiei, a afirmat că a contribuit la ascensiunea lui Putin la președinție în 2000 și mai târziu și-a exprimat regretul: „Nu am văzut în el viitorul tiran lacom și uzurpator, omul care avea să calce în picioare libertatea și să oprească dezvoltarea Rusiei”.

Astăzi, oligarhii ruși sunt mult mai controlați. La câteva ore după invazia pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, Putin i-a convocat la Kremlin pe cei mai bogați oameni ai țării. Reporterii au descris scena: miliardarii erau „palizi și privați de somn”, conștienți că averile lor urmau să sufere. Putin le-a transmis că speră ca în aceste noi condiții „vom colabora la fel de bine și la fel de eficient”, consolidând astfel supunerea lor.

Impactul războiului și sancțiunilor asupra oligarhilor

Perioada imediat următoare invaziei a fost dificilă pentru miliardarii ruși. Forbes notează că, între aprilie 2021 și aprilie 2022, numărul acestora a scăzut de la 117 la 83, pierzând în total 263 de miliarde de dolari, adică aproximativ 27% din averea medie a fiecăruia. Totuși, economia de război a lui Putin a creat oportunități enorme pentru cei apropiați Kremlinului: cheltuielile militare au stimulat creșterea economică cu peste 4% pe an în 2023 și 2024, iar miliardarii loiali au profitat direct sau indirect de acest context.

În 2024, Rusia a înregistrat cel mai mare număr de miliardari din istorie – 140 –, cu o avere colectivă de 580 de miliarde de dolari, doar cu 3 miliarde mai mică decât recordul anterior invaziei. Mulți dintre aceștia au fost implicați în aprovizionarea armatei sau au beneficiat de pe urma conflictului, iar cei care nu s-au aliniat politic au fost nevoiți să părăsească țara, renunțând la averile lor.

Experții subliniază că succesul miliardarilor depinde de relația cu guvernul. „Oricine conduce o afacere în Rusia trebuie să aibă o relație cu guvernul”, spune Giacomo Tognini, de la Forbes Wealth. „Chiar și cei care nu câștigă direct miliarde din contracte de apărare depind de relația lor cu Kremlinul”.

Sancțiuni și controlul Kremlinului

Sancțiunile occidentale și presiunile asupra celor care nu s-au aliniat au avut efectul invers asupra loialității oligarhilor. Cei care au criticat regimul au pierdut averi și libertate, precum Mihail Hodorkovski, care a petrecut 10 ani în închisoare după ce a înființat o organizație pro-democrație în 2001. Tinkov sau alți foști miliardari care au opus rezistență au fost forțați să părăsească țara.

Exodul companiilor străine a creat un vid pe care l-au umplut oameni de afaceri apropiați Kremlinului, care au cumpărat active profitabile la prețuri reduse, generând o nouă „armată de loialiști influenți”. „Bunăstarea lor depinde de continuarea confruntării dintre Rusia și Occident, iar cea mai mare teamă este revenirea fostului proprietar”, afirmă Alexandra Prokopenko, de la Carnegie Russia Eurasia Center.

Potrivit lui Alexander Kolyandr de la CEPA, sancțiunile au făcut imposibil ca oligarhii să fugă cu miliardele lor și i-au determinat să se alinieze în jurul Kremlinului. „Occidentul a făcut tot posibilul pentru a se asigura că miliardarii ruși se vor ralia în jurul steagului”, spune Kolyandr. „Activele au fost sancționate, conturile înghețate, proprietățile confiscate. Toate acestea l-au ajutat efectiv pe Putin să mobilizeze miliardarii și resursele lor pentru economia de război a Rusiei”.

Astfel, în ciuda războiului și sancțiunilor occidentale, Putin a reușit să mențină controlul asupra principalilor actori economici și asupra economiei de război. În timp ce averea miliardarilor ruși continuă să crească, influența lor politică este aproape inexistentă, iar loialitatea față de Kremlin devine un factor esențial pentru supraviețuirea și prosperitatea lor economică.

