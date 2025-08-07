Video Incendiu devastator la fostul club Bellagio din stațiunea Mamaia. Era de peste zece ani în paragină

Un puternic incendiu a izbucnit joi, 7 august, la fostul club Bellagio din stațiunea Mamaia. Au fost solicitați să intervină pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriaşe şi degajări de fum.

Potrivit ISU Dobrogea, la fața locului au intervenit Punctul Temporar de Stingere Tomis, Detașamentul Fripis cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, Autoscara, Descarcerarea și SMURD Mamaia.

Cu mulți ani în urmă, clubul Bellagio era cunoscut ca un principal punct de distracție în Mamaia, fiind frecventat de nume mari ai lumii mondene. Între timp, hotelul a ajuns o ruină, fiind o pată neagră a stațiunii Mamaia.

Clădirea se află, de mai mulți ani, în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor din România. Primăria Constanța a făcut mai multe demersuri, de-a lungul timpului, pentru a prelua acel teren, dar au rămas fără rezultat.