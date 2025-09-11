search
Joi, 11 Septembrie 2025
Cine este Mihai Volf, noul director general numit de ELCEN, după ce Claudiu Crețu a ajuns în vizorul DNA

Publicat:

Consiliul de Administrație al ELCEN s-a întrunit de urgență și a decis schimbarea conducerii companiei, după ce DNA i-a plasat sub control judiciar pe directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi. Noul director general este Mihai Volf. 

Electrocentrale Bucuresti, Foto: ELCEN
Electrocentrale Bucuresti, Foto: ELCEN

„În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind Directorul General și Directorul Comercial al ELCEN, Consiliul de Administrație al companiei s-a întrunit de urgență și a decis numirea domnului Mihai Volf, Director Juridic și Achiziții al ELCEN, în funcția de Director General interimar. Prin această decizie, Consiliul de Administrație urmărește să asigure continuitatea operațională și stabilitatea companiei, menținând activitatea de producere a energiei termice și electrice esențială pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național”, a transmis Elcen, prin intermediul unui comunicat de presă. 

Potrivit sursei citate, Mihai Volf are o experiență solidă de peste 37 de ani în cadrul companiei, fiind responsabil pentru managementul juridic și conformitatea operațională a ELCEN.

„Numirea sa ca Director General interimar are scopul de a asigura transparență și eficiență în conducerea executivă a companiei”, a transmis compania. 

Consiliul a ținut să menționeze că „activitatea companiei nu este afectată și funcționează în parametri normali, iar serviciul public de furnizare a energiei termice către locuitorii Capitalei continuă fără întreruperi”.

„Prioritatea noastră este menținerea stabilității companiei, asigurarea serviciilor esențiale și transparența în administrarea activității ELCEN. Avem încredere că experiența și profesionalismul domnului Mihai Volf vor permite companiei să traverseze această perioadă în siguranță”, a transmis Consiliul de Administrație al ELCEN.

Procurorii anticorupție i-au plasat sub control judiciar pe directorul general și pe directorul comercial ai Electrocentrale București (ELCEN), acuzați de fapte de corupție. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi pretins și primit sume importante de bani pentru favorizarea unor firme.

Conform ordonanței, la 1 iulie 2025, Claudiu Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, 40.000 de lei de la reprezentantul unei firme, pentru urgentarea unor plăți către companie.

Pe 10 iulie 2025, Crețu ar fi pretins, tot prin intermediul lui Zamfiroi, 1.565.000 de euro de la administratorul unei societăți comerciale, în legătură cu tranzacția unui teren.

În plus, la 30 iulie 2025, Zamfiroi ar fi pretins 50.000 de lei de la administratorul unei firme aflate în relații contractuale cu ELCEN, „în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu”, potrivit procurorilor.

Restricțiile impuse de anchetatori

Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați trebuie să se prezinte la DNA și la instanțe ori de câte ori sunt chemați, să nu își schimbe domiciliul fără a anunța autoritățile și să nu părăsească România. De asemenea, au interdicția de a-și exercita funcțiile de conducere în cadrul ELCEN și nu au voie să comunice cu alți suspecți, martori sau experți din dosar.

