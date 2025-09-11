Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Mașina de lux vândută doar în acte a fost găsită în parcarea directorului comercial

Apar noi informații în ancheta DNA legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu (directorul general) și Cristian Zamfiroi (directorul comercial), de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN.

La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, Claudiu Crețu, a vândut o mașină de lux grupului de companii care a câștigat licitația, potrivit unor surse judiciare. Tranzacția a avut loc doar în acte, pentru că în realitate mașina se afla în parcarea directorului comercial, au mai explicat surse apropiate anchetei pentru Digi 24.

Tatăl directorului general al ELCEN, Claudiu Crețu, a vândut în aprilie 2025 un autoturism de lux către o companie, potrivit unor surse judiciare. Este vorba de un autoturism Audi A8, fabricat în 2015, a cărui valoare pe piața automobilelor la mâna a doua poate ajunge la peste 10.000 de euro.

Potrivit sursei citate, în acte, acea companie ar fi deținută de o doctoriță de la un spital din București, însă este gestionată, de fapt, de soțul medicului, operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI).

Cei doi soți dețin o altă companie care, din 2024 încoace, a obținut patru contracte cu ELCEN, în valoare de 598.485 de lei, adică aproximativ 120.000 de euro, au mai explicat surse apropiate anchetei. Contractele au fost date pentru expertizarea instalațiilor din mai multe Centrale Termice din Capitală, cum ar fi CTE Sud, CTE Grozăvești, CTE Progresu sau CTE Vest.

Mașina a fost vândută la scurt timp după semnarea unui contract de 506.400 de lei. Autoturismul, vândut doar în acte, a rămas la directorul comercial.

Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, ar fi cerut un comision de peste 1,5 milioane de euro

Procurorii DNA susțin că directorul general Claudiu Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi Cristian Andrei, suma de 40.000 de lei de la Valeriu Slivinschi, în legătură cu urgentarea unor plăți către firmele Energofor SRL și Turboenergy Power. Facturile vizate depășeau, cumulat, 7 milioane de lei.

Cea mai gravă acuzație se referă la faptul că directorul general ELCEN ar fi cerut un comision uriaș de la omul de afaceri Sorin Bonciu. Potrivit procurorilor, Crețu, prin intermediul lui Zamfiroi, ar fi pretins suma de 1.565.000 de euro pentru a facilita achiziția de către ELCEN a unui teren de 31.338 mp, cu 35 de construcții, aflat lângă CET Sud.

„A pretins, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, (…) suma de 1.565.000 euro, din care suma de 751.200 euro urma să fie justificată printr-un contract de intermediere, iar suma de 813.800 euro printr-un contract de execuție”, se arată în documentele anchetei.

Marți, 9 septembrie, DNA a descins la sediul ELCEN și în alte șapte locații din București și Ilfov, într-un dosar ce vizează șapte suspecți, printre care Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu și Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi. Ancheta a dus la punerea în mișcare a acțiunii penale și la impunerea controlului judiciar pentru 60 de zile.

Pe durata controlului judiciar, cei doi trebuie să se prezinte la autorități ori de câte ori sunt chemați, nu au voie să părăsească România, să exercite funcții de conducere în ELCEN sau să comunice cu alți suspecți sau martori. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.

Reacția companiei

Conducerea ELCEN a transmis că va colabora cu anchetatorii și că activitatea companiei nu este afectată de investigație: „Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului. Desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Națion