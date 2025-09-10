Stenograme explozive în dosarul directorului ELCEN, Claudiu Crețu: „A pretins 1,5 milioane de euro”

Documentele procurorilor arată discuții între afaceriști și directorii ELCEN, în care se vorbește despre licitații, comisioane și „relațiile” pe care le aveau în companie. Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, ar fi cerut prin intermediari un comision de peste 1,5 milioane de euro pentru achiziția unui teren.

Ordonanța prin care directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar conține stenograme ale unor discuții dintre oameni de afaceri și conducerea companiei, au declarat surse apropiate anchetei pentru G4Media.

Pe 23 iulie 2025, patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, discuta cu avocatul Nicolae Anghel despre influențele pe care le aveau în ELCEN. În discuție apar două nume: „Andrei” – referire la Zamfiroi Cristian Andrei, director comercial, și „Claudiu” – referire la Crețu Sârbu Claudiu, director general.

„Vezi că tu…gând….ai o gândire de a nu da nimic. Tre` să-ți faci, poate o firmă, cu care să le oferi procent la ăia care lucrează! Din fiecare proiect”, îi spunea Nicolae Anghel lui Victor Slivinschi, potrivit stenogramei.

În aceeași conversație, Slivinschi făcea referire directă la Claudiu Crețu: „El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…în Franța, la Courchevel. Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi. Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen”.

Licitații „aranjate” și caiete de sarcini scrise „pe stick”

O altă stenogramă din 1 iulie 2025 surprinde o discuție între directorul comercial ELCEN, Zamfiroi Cristian Andrei, și avocatul Nicolae Anghel. Aici se vorbește despre modul în care caietele de sarcini ar fi fost livrate oamenilor de afaceri direct de șefii din companie.

„Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce…și-atuncea o să fie luați la-ntrebări! Și cine? Aaa, păi Zamfiroi cu…ai lui! Cine o făcut caiet de sarcini? Prima-ntrebare, cine o scris caiet de sarcini? (…) O venit Zamfiroi cu el…pe stick!”, spunea directorul comercial.

Mită pentru plăți urgente

Procurorii notează că directorul general Claudiu Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi Cristian Andrei, suma de 40.000 de lei de la Valeriu Slivinschi, în legătură cu urgentarea unor plăți către firmele Energofor SRL și Turboenergy Power. Facturile vizate depășeau, cumulat, 7 milioane de lei.

Comision de peste 1,5 milioane de euro pentru un teren lângă CET Sud

Cea mai gravă acuzație se referă la faptul că directorul general ELCEN ar fi cerut un comision uriaș de la omul de afaceri Sorin Bonciu. Potrivit procurorilor, Crețu, prin intermediul lui Zamfiroi, ar fi pretins suma de 1.565.000 de euro pentru a facilita achiziția de către ELCEN a unui teren de 31.338 mp, cu 35 de construcții, aflat lângă CET Sud.

„A pretins, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, (…) suma de 1.565.000 euro, din care suma de 751.200 euro urma să fie justificată printr-un contract de intermediere, iar suma de 813.800 euro printr-un contract de execuție”, se arată în documentele anchetei.

Profit.ro a relatat anterior că omul de afaceri Sorin Bonciu intenționa să dezvolte proiecte rezidențiale în apropierea CET Sud.

În același dosar, oamenii de afaceri Sorin Bonciu și Valeriu Slivinschi au fost puși sub acuzare pentru dare de mită.

Percheziții DNA la ELCEN

Marți, 9 septembrie, DNA a descins la sediul ELCEN și în alte șapte locații din București și Ilfov, într-un dosar ce vizează șapte suspecți, printre care Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu și Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi. Ancheta a dus la punerea în mișcare a acțiunii penale și la impunerea controlului judiciar pentru 60 de zile.

Pe durata controlului judiciar, cei doi trebuie să se prezinte la autorități ori de câte ori sunt chemați, nu au voie să părăsească România, să exercite funcții de conducere în ELCEN sau să comunice cu alți suspecți sau martori. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.

Reacția companiei

Conducerea ELCEN a transmis că va colabora cu anchetatorii și că activitatea companiei nu este afectată de investigație: „Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului. Desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național”.

DNA precizează că ancheta continuă și față de alte persoane, pentru fapte de corupție, subliniind că funcționează principiul prezumției de nevinovăție.