search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Stenograme explozive în dosarul directorului ELCEN, Claudiu Crețu: „A pretins 1,5 milioane de euro”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Documentele procurorilor arată discuții între afaceriști și directorii ELCEN, în care se vorbește despre licitații, comisioane și „relațiile” pe care le aveau în companie. Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, ar fi cerut prin intermediari un comision de peste 1,5 milioane de euro pentru achiziția unui teren.

Directorul general Claudiu Crețu a fost plasat sub control judiciar FOTO: ELCEN
Directorul general Claudiu Crețu a fost plasat sub control judiciar FOTO: ELCEN

Ordonanța prin care directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar conține stenograme ale unor discuții dintre oameni de afaceri și conducerea companiei, au declarat surse apropiate anchetei pentru G4Media.

Pe 23 iulie 2025, patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, discuta cu avocatul Nicolae Anghel despre influențele pe care le aveau în ELCEN. În discuție apar două nume: „Andrei” – referire la Zamfiroi Cristian Andrei, director comercial, și „Claudiu” – referire la Crețu Sârbu Claudiu, director general.

Vezi că tu…gând….ai o gândire de a nu da nimic. Tre` să-ți faci, poate o firmă, cu care să le oferi procent la ăia care lucrează! Din fiecare proiect”, îi spunea Nicolae Anghel lui Victor Slivinschi, potrivit stenogramei.

În aceeași conversație, Slivinschi făcea referire directă la Claudiu Crețu: „El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…în Franța, la Courchevel. Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi. Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen”.

Licitații „aranjate” și caiete de sarcini scrise „pe stick”

O altă stenogramă din 1 iulie 2025 surprinde o discuție între directorul comercial ELCEN, Zamfiroi Cristian Andrei, și avocatul Nicolae Anghel. Aici se vorbește despre modul în care caietele de sarcini ar fi fost livrate oamenilor de afaceri direct de șefii din companie.

Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce…și-atuncea o să fie luați la-ntrebări! Și cine? Aaa, păi Zamfiroi cu…ai lui! Cine o făcut caiet de sarcini? Prima-ntrebare, cine o scris caiet de sarcini? (…) O venit Zamfiroi cu el…pe stick!”, spunea directorul comercial.

Mită pentru plăți urgente

Procurorii notează că directorul general Claudiu Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi Cristian Andrei, suma de 40.000 de lei de la Valeriu Slivinschi, în legătură cu urgentarea unor plăți către firmele Energofor SRL și Turboenergy Power. Facturile vizate depășeau, cumulat, 7 milioane de lei.

Citește și: Creţu, ELCEN: Sperăm la Dumnezeu să nu avem o iarnă grea; altfel se va pune presiune pe reţeaua electrică

Comision de peste 1,5 milioane de euro pentru un teren lângă CET Sud

Cea mai gravă acuzație se referă la faptul că directorul general ELCEN ar fi cerut un comision uriaș de la omul de afaceri Sorin Bonciu. Potrivit procurorilor, Crețu, prin intermediul lui Zamfiroi, ar fi pretins suma de 1.565.000 de euro pentru a facilita achiziția de către ELCEN a unui teren de 31.338 mp, cu 35 de construcții, aflat lângă CET Sud.

A pretins, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, (…) suma de 1.565.000 euro, din care suma de 751.200 euro urma să fie justificată printr-un contract de intermediere, iar suma de 813.800 euro printr-un contract de execuție”, se arată în documentele anchetei.

Profit.ro a relatat anterior că omul de afaceri Sorin Bonciu intenționa să dezvolte proiecte rezidențiale în apropierea CET Sud.

În același dosar, oamenii de afaceri Sorin Bonciu și Valeriu Slivinschi au fost puși sub acuzare pentru dare de mită.

Percheziții DNA la ELCEN

Marți, 9 septembrie, DNA a descins la sediul ELCEN și în alte șapte locații din București și Ilfov, într-un dosar ce vizează șapte suspecți, printre care Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu și Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi. Ancheta a dus la punerea în mișcare a acțiunii penale și la impunerea controlului judiciar pentru 60 de zile.

Pe durata controlului judiciar, cei doi trebuie să se prezinte la autorități ori de câte ori sunt chemați, nu au voie să părăsească România, să exercite funcții de conducere în ELCEN sau să comunice cu alți suspecți sau martori. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.

Reacția companiei

Conducerea ELCEN a transmis că va colabora cu anchetatorii și că activitatea companiei nu este afectată de investigație: „Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului. Desfășurarea acestor proceduri nu afectează în niciun fel continuitatea activității ELCEN și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național”.

DNA precizează că ancheta continuă și față de alte persoane, pentru fapte de corupție, subliniind că funcționează principiul prezumției de nevinovăție.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. În cimitirele din tot mai multe orașe, acestea nu mai sunt acceptate
gandul.ro
image
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
mediafax.ro
image
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Sute de elevi încep școala online. Decizia luată în urma unui focar de Hepatită A
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!