Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. „Este un abuz total împotriva dreptății și adevărului”

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar, potrivit deciziei luate luni, 1 septembrie, de Judecătoria Sectorului 1.

Călin Georgescu a fost prezent la instanță luni dimineață, a solicitat revocarea controlului judiciar, însă cererea i-a fost respinsă.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, astfel cum a fost modificată ulterior. Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive”, se arată în soluția publicată pe portalul instanței.

Călin Georgescu a transmis că măsura luată de judecători este „un abuz total împotriva dreptății și adevărului”.

„În ceea ce mă privește continuarea controlului judiciar și convocarea săptămânală la poliție este un abuz total împotriva dreptății și adevărului.

Rămân constant și spun că singura mea armă de apărare este legea și am convingerea că Justiția își va face datoria, respectând doar principiile de drept”, a transmis fostul candidat la ieșirea din sediul instanței.

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție au dispus pe 4 august schimbarea încadrării juridice în dosarul vizând acțiuni împotriva ordinii constituționale în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu.

Inițial, politicianul a fost cercetat în dosarul privind instigarea la comiterea de fapte împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false.

Procurorii din cadrul Parchetului General îl acuză pe Georgescu de complicitate la fapte împotriva ordinii constituționale și comunicare falsă în formă continuată.

„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție a dispus în cursul zilei de astăzi (luni - n.r.) schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru unul dintre inculpați din infracțiunile de comunicarea de informații false și instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale în infracțiunile de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale)”, a transmis Parchetul General.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie.