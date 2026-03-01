Garda Revoluționară din Iran susține că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului USS Abraham Lincoln

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a susținut duminică faptul că a lansat patru rachete balistice asupra portavionului american USS Abraham Lincoln (CVN-72) – o afirmație care, dacă ar fi confirmată, ar marca primul atac direct asupra unui portavion american din ultimele decenii, scrie turkiyetoday.com.

Potrivit celui de-al șaptelea comunicat al operațiunii, preluat de agenția Tasnim, „portavionul american Abraham Lincoln a fost atacat cu patru rachete balistice”.

În același mesaj, IRGC a anunțat că loviturile împotriva a ceea ce a numit „ținte americano-sioniste” au intrat într-o „nouă fază”.

„Loviturile puternice ale forțelor armate ale Republicii Islamice Iran împotriva corpului militar epuizat al inamicului au intrat într-o nouă etapă, iar uscatul și marea vor deveni tot mai mult cimitirul agresorilor teroriști”, se arată în declarație.

Afirmațiile nu au fost confirmate independent de autoritățile americane, iar până în acest moment nu există informații oficiale privind eventuale pagube sau victime.

Mesajul de la Teheran

Pe fondul acestor declarații, președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că forțele armate ale țării vor continua să acționeze „cu putere” pentru a distruge bazele inamice și pentru a „îi frustra pe inamici ca întotdeauna”.

Într-o intervenție televizată difuzată duminică, Pezeshkian a anunțat și că un Consiliu de Conducere temporar, din care face parte, și-a început oficial activitatea – un semnal că la Teheran se configurează o nouă arhitectură de decizie într-un moment critic.

Declarațiile vin într-un context regional deja tensionat, în care orice incident naval sau aerian riscă să declanșeze o spirală periculoasă. Deocamdată, informațiile privind presupusul atac asupra portavionului american rămân la nivelul afirmațiilor făcute de partea iraniană, fără o confirmare independentă.