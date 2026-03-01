search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu pentru asta l-am votat!”. Rebeliune în mișcarea MAGA după atacul asupra Iranului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un atac public neobișnuit la adresa președintelui Donald Trump, calificând drept „absolut dezgustător și malefic” atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului.

Tucker Carlson, unul dintre comentatorii susținători ai MAGA/FOTO:X
Tucker Carlson, unul dintre comentatorii susținători ai MAGA/FOTO:X

Declarația vine într-un moment în care o parte a bazei electorale MAGA – mișcarea „Make America Great Again” – își exprimă nemulțumirea față de implicarea Washingtonului într-un nou conflict major în Orientul Mijlociu, scrie Daily Mail.

O ruptură rară

Carlson, unul dintre cei mai influenți susținători media ai lui Trump și aliat apropiat al vicepreședintelui JD Vance, a criticat decizia administrației de a participa, alături de Israel, la loviturile asupra regimului iranian.

Potrivit relatărilor, cu doar o săptămână înaintea atacurilor, Carlson s-a întâlnit cu Trump în Biroul Oval și l-ar fi îndemnat să evite o escaladare militară împotriva Teheranului.

Trump și-a construit cariera politică pe promisiunea de a pune capăt „războaielor pentru schimbarea de regim” din Orientul Mijlociu. De-a lungul anilor, Carlson l-a lăudat pentru reținerea manifestată în privința intervențiilor militare în regiune.

Ruptura publică a comentatorului sugerează că decizia de a implica SUA într-un conflict direct cu Iranul ar putea avea consecințe politice semnificative pentru președinte.

Escaladare militară

Armata americană, în cooperare cu Israelul, a lansat rachete Tomahawk și a desfășurat avioane ale Forțelor Aeriene și Marinei în cadrul operațiunii.

Iranul a răspuns prin ceea ce a numit „lovituri de răzbunare” asupra bazelor militare americane din regiune. Potrivit autorităților de la Teheran, au fost vizate obiective din Manama – unde se află centrul Flotei a Cincea a SUA – precum și baze din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Aliați regionali ai Washingtonului, inclusiv Irak și Iordania, au raportat la rândul lor activitate cu rachete în spațiul aerian.

Critici din interiorul Partidului Republican

Fosta congresmană Marjorie Taylor Greene a criticat și ea decizia administrației, afirmând că alegătorii care l-au susținut pe Trump au făcut-o pentru a pune capăt implicării în conflicte externe.

„Mii și mii de americani din generația mea au fost uciși sau răniți în războaie externe fără sfârșit și fără sens”, a scris ea pe rețelele sociale, punând sub semnul întrebării justificarea unei noi intervenții.

Dispută privind Israelul și Orientul Mijlociu

Cu o săptămână înaintea atacurilor, Carlson a realizat un interviu cu ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, în care cei doi au avut un schimb tensionat de opinii privind rolul Israelului în regiune.

Întrebat dacă Israelul ar avea dreptul să preia controlul asupra unor teritorii extinse din Orientul Mijlociu, Huckabee a răspuns că „ar fi în regulă dacă le-ar lua pe toate”, adăugând ulterior că Israelul nu urmărește extinderea teritorială, ci doar securitatea.

Declarațiile au fost criticate de mai multe state arabe, inclusiv Egipt, Iordania și Arabia Saudită, precum și de organizații regionale precum Organizația Cooperării Islamice și Liga Arabă.

O bază electorală divizată

Poziția lui Carlson evidențiază tensiunile tot mai vizibile din interiorul mișcării MAGA. O parte a susținătorilor rămâne ferm aliniată cu politica externă a administrației, în timp ce alții consideră că implicarea într-un nou conflict în Orientul Mijlociu contrazice promisiunile inițiale.

Pe măsură ce confruntarea militară continuă, rămâne de văzut dacă această fractură politică se va adânci și ce impact va avea asupra viitorului președinției Trump.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Rezident român în Dubai, despre atacurile cu rachete dinspre Iran: „Se vede mai dramatic din exterior decât e în realitate”
stirileprotv.ro
image
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat
mediafax.ro
image
Mărturii uluitoare din Dubai: „Dezastru total! Dacă nu se oprește acum, avem al Treilea Război Mondial. Toți îi înjură pe americani!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Un teren abandonat ani în șir devine parc-fanion al Capitalei. Unde se construiește
playtech.ro
image
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Iranul a confirmat moartea ayatollahului Ali Khamenei. UPDATE Lider suprem interimar la Teheran
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Soldați infanteriști sovietici transportați de un tanc (© Getty Images)
Armata a 3-a română, în „încercuire” la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?