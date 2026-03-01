„Nu pentru asta l-am votat!”. Rebeliune în mișcarea MAGA după atacul asupra Iranului

Comentatorul conservator Tucker Carlson a lansat un atac public neobișnuit la adresa președintelui Donald Trump, calificând drept „absolut dezgustător și malefic” atacul militar al Statelor Unite asupra Iranului.

Declarația vine într-un moment în care o parte a bazei electorale MAGA – mișcarea „Make America Great Again” – își exprimă nemulțumirea față de implicarea Washingtonului într-un nou conflict major în Orientul Mijlociu, scrie Daily Mail.

O ruptură rară

Carlson, unul dintre cei mai influenți susținători media ai lui Trump și aliat apropiat al vicepreședintelui JD Vance, a criticat decizia administrației de a participa, alături de Israel, la loviturile asupra regimului iranian.

Potrivit relatărilor, cu doar o săptămână înaintea atacurilor, Carlson s-a întâlnit cu Trump în Biroul Oval și l-ar fi îndemnat să evite o escaladare militară împotriva Teheranului.

Trump și-a construit cariera politică pe promisiunea de a pune capăt „războaielor pentru schimbarea de regim” din Orientul Mijlociu. De-a lungul anilor, Carlson l-a lăudat pentru reținerea manifestată în privința intervențiilor militare în regiune.

Ruptura publică a comentatorului sugerează că decizia de a implica SUA într-un conflict direct cu Iranul ar putea avea consecințe politice semnificative pentru președinte.

Escaladare militară

Armata americană, în cooperare cu Israelul, a lansat rachete Tomahawk și a desfășurat avioane ale Forțelor Aeriene și Marinei în cadrul operațiunii.

Iranul a răspuns prin ceea ce a numit „lovituri de răzbunare” asupra bazelor militare americane din regiune. Potrivit autorităților de la Teheran, au fost vizate obiective din Manama – unde se află centrul Flotei a Cincea a SUA – precum și baze din Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Aliați regionali ai Washingtonului, inclusiv Irak și Iordania, au raportat la rândul lor activitate cu rachete în spațiul aerian.

Critici din interiorul Partidului Republican

Fosta congresmană Marjorie Taylor Greene a criticat și ea decizia administrației, afirmând că alegătorii care l-au susținut pe Trump au făcut-o pentru a pune capăt implicării în conflicte externe.

„Mii și mii de americani din generația mea au fost uciși sau răniți în războaie externe fără sfârșit și fără sens”, a scris ea pe rețelele sociale, punând sub semnul întrebării justificarea unei noi intervenții.

Dispută privind Israelul și Orientul Mijlociu

Cu o săptămână înaintea atacurilor, Carlson a realizat un interviu cu ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, în care cei doi au avut un schimb tensionat de opinii privind rolul Israelului în regiune.

Întrebat dacă Israelul ar avea dreptul să preia controlul asupra unor teritorii extinse din Orientul Mijlociu, Huckabee a răspuns că „ar fi în regulă dacă le-ar lua pe toate”, adăugând ulterior că Israelul nu urmărește extinderea teritorială, ci doar securitatea.

Declarațiile au fost criticate de mai multe state arabe, inclusiv Egipt, Iordania și Arabia Saudită, precum și de organizații regionale precum Organizația Cooperării Islamice și Liga Arabă.

O bază electorală divizată

Poziția lui Carlson evidențiază tensiunile tot mai vizibile din interiorul mișcării MAGA. O parte a susținătorilor rămâne ferm aliniată cu politica externă a administrației, în timp ce alții consideră că implicarea într-un nou conflict în Orientul Mijlociu contrazice promisiunile inițiale.

Pe măsură ce confruntarea militară continuă, rămâne de văzut dacă această fractură politică se va adânci și ce impact va avea asupra viitorului președinției Trump.