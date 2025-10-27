Proxeneții români care au speriat Scoția. Racolau fete, inclusiv minore, prin violență și droguri. Liderul grupului, condamnat pentru violarea a 10 femei

Mai mulți proxeneți din România, care racolau și exploatau femei vulnerabile în Scoția, au fost condamnați la închisoare după un proces care a scos la iveală detalii șocante despre abuzuri sexuale și trafic de persoane.

Liderul grupului, Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani, a primit 24 de ani de închisoare pentru violarea a 10 femei. Alți patru complici ai acestuia – Christian Urlățeanu (41 de ani), Alexandra Bugonea (35 de ani), Remus Stan (35 de ani) și Cătălin Dobre (45 de ani) – au fost de asemenea condamnați.

Potrivit anchetei Poliției Scoției, relatată de Daily Mail, gruparea a operat în orașul Dundee între 2021 și 2022, exploatând atât femei traficate din Europa de Est, cât și tinere vulnerabile din zona locală.

Victimele, cu vârste între 16 și 30 de ani, erau manipulate prin cadouri, droguri – în special crack – și alcool, apoi erau constrânse să participe la „jocuri sexuale degradante” și la prostituție.

Una dintre victime a fost forțată să se prostitueze după ce Marian Cumpănășoiu și Remus Stan i-au creat un profil pe un site și au obligat-o să întrețină relații sexuale cu bărbați necunoscuți. Pe telefonul liderului rețelei a fost găsit chiar un videoclip în care acesta o amenința și o umilea pentru că „nu a făcut suficienți bani”.

Judecătorul a declarat în timpul sentinței că gruparea a prezentat un comportament „prădător”, exploatând „femei fragile, multe cu probleme familiale și dependențe”.

„Pe parcursul a 15 luni, fiecare dintre voi a participat la abuzuri sexuale grave și la exploatarea unor femei vulnerabile, majoritatea tinere, în zona Dundee. (...) Ați profitat de ele pentru plăcerea voastră sexuală și pentru câștig financiar”, a spus magistratul, menționând că faptele comise reprezintă „o listă cutremurătoare de abuzuri”.

Jurații au ascultat anterior mărturii cutremurătoare despre modul în care gruparea își viza victimele vulnerabile, majoritatea având deja probleme personale. Se pare că erau atât de multe tinere „care treceau pe acolo”, încât inculpații cu greu își aminteau cine erau acestea.

Proxenetul Cumpănășoiu a mai fost condamnat și pentru o acuzație în baza Legii privind Traficul de Persoane, după ce a forțat o femeie să se prostitueze, precum și pentru două capete de acuzare privind întreținerea unui bordel.

Între timp, Remus Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, iar Cătălin Dobre de două violuri. Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și pentru activitate sexuală ilegală asupra altei victime.

Au fost prezentate și mărturii tulburătoare despre cum Urlățeanu, Stan și Dobre au violat în grup o victimă. Aceasta a fost atrasă la o „petrecere” într-un apartament din Dundee, unde i s-a dat o substanță, înainte de a fi atacată de cei trei.

Urlățeanu a fost găsit vinovat pentru nouă capete de acuzare, inclusiv violul a patru femei și activitate sexuală ilegală cu o altă victimă.

În mărturia ei, Alexandra Bugonea a recunoscut că organiza „petreceri sexuale” în apartamentul ei, descriindu-le ca având o „atmosferă distractivă”. Întrebată despre agresarea sexuală a uneia dintre victime, ea a spus: „Sunt femeie – de ce aș plănui să o violez?”

Ea a negat și faptul că femeile veneau la apartament din cauza drogurilor, susținând că le considera „prietene”. Bugonea a spus: „Nici acum nu pot să cred că m-au pus în această situație.” Aceasta a catalogat alte dovezi din proces drept „ridicole”. Infracțiunile pentru care a fost condamnată includ participarea la violul unei femei și activitate sexuală ilegală asupra alteia.

În urma verdictului, cei cinci români riscă să fie expulzați în România după executarea pedepselor.