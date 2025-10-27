search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Proxeneții români care au speriat Scoția. Racolau fete, inclusiv minore, prin violență și droguri. Liderul grupului, condamnat pentru violarea a 10 femei

0
0
Publicat:

Mai mulți proxeneți din România, care racolau și exploatau femei vulnerabile în Scoția, au fost condamnați la închisoare după un proces care a scos la iveală detalii șocante despre abuzuri sexuale și trafic de persoane.

Cei cinci români riscă să fie expulzați în România după executarea pedepselor. FOTO: X/@LeoKearse
Cei cinci români riscă să fie expulzați în România după executarea pedepselor. FOTO: X/@LeoKearse

Liderul grupului, Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani, a primit 24 de ani de închisoare pentru violarea a 10 femei. Alți patru complici ai acestuia – Christian Urlățeanu (41 de ani), Alexandra Bugonea (35 de ani), Remus Stan (35 de ani) și Cătălin Dobre (45 de ani) – au fost de asemenea condamnați.

Potrivit anchetei Poliției Scoției, relatată de Daily Mail, gruparea a operat în orașul Dundee între 2021 și 2022, exploatând atât femei traficate din Europa de Est, cât și tinere vulnerabile din zona locală.

Victimele, cu vârste între 16 și 30 de ani, erau manipulate prin cadouri, droguri – în special crack – și alcool, apoi erau constrânse să participe la „jocuri sexuale degradante” și la prostituție.

Una dintre victime a fost forțată să se prostitueze după ce Marian Cumpănășoiu și Remus Stan i-au creat un profil pe un site și au obligat-o să întrețină relații sexuale cu bărbați necunoscuți. Pe telefonul liderului rețelei a fost găsit chiar un videoclip în care acesta o amenința și o umilea pentru că „nu a făcut suficienți bani”.

Judecătorul a declarat în timpul sentinței că gruparea a prezentat un comportament „prădător”, exploatând „femei fragile, multe cu probleme familiale și dependențe”.

„Pe parcursul a 15 luni, fiecare dintre voi a participat la abuzuri sexuale grave și la exploatarea unor femei vulnerabile, majoritatea tinere, în zona Dundee. (...) Ați profitat de ele pentru plăcerea voastră sexuală și pentru câștig financiar”, a spus magistratul, menționând că faptele comise reprezintă „o listă cutremurătoare de abuzuri”.

Jurații au ascultat anterior mărturii cutremurătoare despre modul în care gruparea își viza victimele vulnerabile, majoritatea având deja probleme personale. Se pare că erau atât de multe tinere „care treceau pe acolo”, încât inculpații cu greu își aminteau cine erau acestea.

Proxenetul Cumpănășoiu a mai fost condamnat și pentru o acuzație în baza Legii privind Traficul de Persoane, după ce a forțat o femeie să se prostitueze, precum și pentru două capete de acuzare privind întreținerea unui bordel.

Între timp, Remus Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, iar Cătălin Dobre de două violuri. Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și pentru activitate sexuală ilegală asupra altei victime.

Au fost prezentate și mărturii tulburătoare despre cum Urlățeanu, Stan și Dobre au violat în grup o victimă. Aceasta a fost atrasă la o „petrecere” într-un apartament din Dundee, unde i s-a dat o substanță, înainte de a fi atacată de cei trei.

Urlățeanu a fost găsit vinovat pentru nouă capete de acuzare, inclusiv violul a patru femei și activitate sexuală ilegală cu o altă victimă.

În mărturia ei, Alexandra Bugonea a recunoscut că organiza „petreceri sexuale” în apartamentul ei, descriindu-le ca având o „atmosferă distractivă”. Întrebată despre agresarea sexuală a uneia dintre victime, ea a spus: „Sunt femeie – de ce aș plănui să o violez?”

Ea a negat și faptul că femeile veneau la apartament din cauza drogurilor, susținând că le considera „prietene”. Bugonea a spus: „Nici acum nu pot să cred că m-au pus în această situație.” Aceasta a catalogat alte dovezi din proces drept „ridicole”. Infracțiunile pentru care a fost condamnată includ participarea la violul unei femei și activitate sexuală ilegală asupra alteia.

În urma verdictului, cei cinci români riscă să fie expulzați în România după executarea pedepselor.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care o femeie bogată a FURAT, timp de 7 luni, flori și jucării de pluș dintr-un cimitir. A fost prinsă cu ajutorul unui dispozitiv GPS
gandul.ro
image
Platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Arhiepiscopia Bucureștilor oferă informații în timp real
mediafax.ro
image
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
fanatik.ro
image
Un youtuber a dat pe mâna poliției o bandă de hoți și spune că 40-50 sunt români. Cum acționau infractorii în Olanda
libertatea.ro
image
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu stau cu mâinile în sân”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Zahăr vanilat versus zahăr vanilinat. Diferenţa dintre cele două
playtech.ro
image
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Rusia străpunge apărarea Ucrainei într-un bastion cheie. Zelenski consideră că situația este ”dificilă”
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Unde-s reguli, nu-i tocmeală! Irina Columbeanu nu-și poate scoate tatăl din azil, decât pe semnătură. Ion Cassian: „Răspunde pentru el, e majoră!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Demi Moore foto Profimedia jpg
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?