Liderii iranieni vor să discute cu SUA după eliminarea lui Khamenei. Trump: „Ar fi trebuit să o facă mai devreme”

Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să poarte discuții cu liderii iranieni, în ciuda intensificării operațiunilor militare americane în regiune, pe care le-a descris drept „foarte pozitive” și „înaintea programului”, relatează France 24.

„Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme”, a afirmat Trump, potrivit publicației The Atlantic. Întrebat când ar putea avea loc aceste discuții, liderul de la Casa Albă a răspuns: „Nu vă pot spune”.

Declarațiile vin în contextul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran. Într-un interviu acordat CNBC, Trump a caracterizat ofensiva americană drept „foarte pozitivă”.

„Ne facem treaba nu doar pentru noi, ci pentru întreaga lume. Și totul este înaintea programului”, a spus el, adăugând că „lucrurile evoluează într-un mod foarte pozitiv în acest moment”.

Totodată, într-o discuție cu o jurnalistă de la Fox News, președintele american a susținut că „48 de lideri” iranieni au fost eliminați până în prezent.

„Se mișcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă: 48 de lideri au fost eliminați dintr-o dată”, a declarat Trump, potrivit relatării publicate ulterior pe platforma X de jurnalista respectivă.

Ulterior, CENTCOM – Comandamentul Militar american pentru Orientul Mijlociu – a confirmat că trei militari americani au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în cadrul operațiunilor din regiune.