Secretarul general al Consiliului Europei cere un cadru legal comun pentru a răspunde conflictului din Orientul Mijlociu

Alain Berset, secretarul general al Consiliului European, a făcut duminică un apel la o acțiune europeană coordonată pentru a răspunde escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și la consolidarea unui cadru legal comun la nivelul celor 46 de state membre, într‑un moment în care tensiunile se extind rapid în regiune.

„Orientul Mijlociu se îndreaptă către un conflict de amploare la granițele imediate ale Consiliului Europei. Civilii din Iran și din întreaga regiune suportă bruntul forței”, a transmis Berset, subliniind că escaladarea militară a transformat dreptul internațional într-o „armă”.

El a explicat că actuala criză „sublinează necesitatea unui cadru legal european comun la nivelul celor 46 de state membre, capabil să judece încălcările, utilizarea forței și sancțiunile, asigurând decizii continue și coerente, fără paraliză”. „Ceea ce a fost odată o discuție este acum o necesitate strategică”, a completat oficialul european.

Berset a avertizat că situația nu poate fi redusă la o alegere simplă între condamnare și sprijin, indiferent de conducerea și natura regimului de la Teheran. El a subliniat că lumea traversează „o fază de deconstruire a ordinii internaționale, în care impulsurile și puterea celor mai puternici caută să guverneze relațiile dintre state”. „Această lume nu are ordine legală, doar forță și standarde duble”, a adăugat acesta, referindu-se la crizele din Ucraina, Gaza, Venezuela sau chiar Groenlanda.

Secretarul general a criticat dependența Europei de formate ad‑hoc.

„Prea des, securitatea paneuropeană se bazează pe formate ad‑hoc, fără bază legală comună, fără autoritate decizională permanentă și fără structuri care să asigure continuitatea. Această fragmentare nu mai este sustenabilă”, a spus acesta.

Berset a lansat apeluri concrete: „Europa trebuie să acționeze pentru dezescaladarea conflictului din Golf, protejând în același timp siguranța cetățenilor săi din regiune”. El a insistat asupra respectării dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite și a cerut „încetarea imediată a ostilităților de către toate părțile”.

Secretarul general a mai declarat că va introduce subiectul escaladării conflictului pe agenda următoarei reuniuni a Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei „pentru a iniția o reflecție colectivă asupra capacității Europei de a răspunde coerent și într-un cadru legal comun”. „Timpul este esențial. Dacă nu organizăm securitatea europeană colectivă într-o structură juridică permanentă și obligatorie, aceasta va rămâne reactivă la crizele create de alții”, a avertizat Berset, adăugând că „singura alternativă este restaurarea securității și autorității pe baza legii”.

„Conflictul care se desfășoară în Iran, Israel și în întregul Golf este un test al Europei: va modela noua ordine internațională sau va observa doar fragmentarea acesteia?” a concluzionat Alain Berset, subliniind că inacțiunea nu este prudentețe, ci „abdicație”.