Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului

Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA. Ahmadinejad, în vârstă de 69 de ani, a murit împreună cu garda sa de corp, în locuința sa din estul capitalei iraniene.

Lovitura a avut loc în contextul atacurilor masive lansate sâmbătă de Israel și Statele Unite asupra Iranului, care au vizat infrastructura militară și lideri ai regimului de la Teheran. În același atac, armata israeliană a anunțat că a eliminat 40 de înalți gradați iranieni, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei.

„Prima etapă a acestei operațiuni a fost lovitura inițială, în cursul căreia am eliminat 40 de înalți gradați, între care Khamenei, într-un minut (…) în plină zi”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, lt. col. Nadav Shoshani. El a adăugat că rămân numeroase ținte de lovit în Iran, inclusiv situri de producție militară, și că Israelul dispune de capabilitățile necesare pentru continuarea operațiunilor, însă nu ia în considerare desfășurarea de forțe terestre pe teritoriul iranian.

Ahmadinejad a condus Iranul între 2005 și 2013 și a fost inițial susținut de clericii șiiți, conservatori și politicieni radicali. Totuși, spre finalul mandatului, politicile sale au fost tot mai criticate, în special strategia privind programul nuclear, care a atras numeroase sancțiuni internaționale și a contribuit la criza economică din Iran. De asemenea, comentariile sale antisemite și negarea Holocaustului au izolat Iranul pe plan internațional.

Raidurile israeliano-americane, descrise drept cele mai ample din istoria forțelor aeriene israeliene, au provocat sute de victime și au determinat riposta Iranului prin lansarea de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.