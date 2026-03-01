Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu”

Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este privită ca un moment de cotitură de către nepotul său și opozant declarat, medicul Mahmoud Moradkhani.

Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, reprezintă un moment de „speranță” pentru viitorul țării, potrivit nepotului său și critic al regimului, Mahmoud Moradkhani, medic stabilit în exil în nordul Franței încă din anul 1986. Potrivit France Presse, Mahmoud Moradkhani consideră că dispariția unchiului său ar putea facilita continuarea procesului de schimbare a clasei politice în Iran.

Mahmoud Moradkhani, fiul surorii ayatollahului Ali Khamenei a afirmat deschis că vestea morții lui Khamenei a fost primită cu satisfacție de mulți iranieni, inclusiv de el însuși.

„Sunt mulţumit, ca majoritatea iranienilor. Sunt foarte mulţumit de moartea lui Ali Khamenei. Cred că este un pas înainte, o speranţă”, a declarat acesta, sugerând că schimbarea la vârful puterii ar putea deschide noi perspective pentru societatea iraniană.

Cu toate acestea, opozantul aflat în exil a avertizat că actualul context regional și militar complică evoluțiile politice interne. Potrivit lui, conflictele și intervențiile armate afectează ritmul transformărilor politice din Iran.

„Situaţia războiului, intervenţiile militare întârzie puţin procesul politic, ceea ce este regretabil, dar poate este obligatoriu de trecut prin această etapă”, a estimat Moradkhani, sugerând că aceste tensiuni ar putea constitui o fază inevitabilă înaintea unor eventuale schimbări.

În vârstă de 62 de ani, medicul iranian consideră că regimul de la Teheran ar putea intra într-o perioadă de instabilitate după dispariția liderului suprem. În opinia sa, rivalitățile interne dintre diferitele facțiuni ale puterii vor slăbi sistemul politic actual.

„Rivalităţile din interiorul regimului sunt de aşa natură încât acesta nu va rezista şi va fi obligat să dispară pentru a da puterea poporului”, a afirmat el, exprimând convingerea că schimbarea este inevitabilă.

De altfel, încă din ianuarie 2026, Mahmoud Moradkhani descria stilul de conducere al unchiului său drept unul specific liderilor autoritari care nu renunță voluntar la putere.

„Nu cred că va renunța. Ali Khamenei este unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu. Vor rămâne până în ultimul moment. Vor crede în adevărul lor, în propriile lor cuvinte. Nu pot accepta nimic altceva și se vor agîţa de putere până la ultima picătură de sânge”, declara acesta la acea vreme.

Stabilit în Franța de aproape patru decenii, Mahmoud Moradkhani este cunoscut ca o voce critică a regimului iranian și a denunțat în repetate rânduri autoritarismul puterii de la Teheran, exprimându-și speranța că Iranul va intra într-o nouă etapă politică după dispariția liderului suprem.