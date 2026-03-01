search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unul dintre nepoţii lui Ali Khamenei declară că moartea unchiului său este o „speranţă” pentru Iran. „Unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu”

0
0
Publicat:

Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, este privită ca un moment de cotitură de către nepotul său și opozant declarat, medicul Mahmoud Moradkhani.

Mahmoud Moradkhan îl compară pe Ali Khamenei cu Ceauşescu. FOTO: captură Euronews
Mahmoud Moradkhan îl compară pe Ali Khamenei cu Ceauşescu. FOTO: captură Euronews

Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, reprezintă un moment de „speranță” pentru viitorul țării, potrivit nepotului său și critic al regimului, Mahmoud Moradkhani, medic stabilit în exil în nordul Franței încă din anul 1986. Potrivit France Presse, Mahmoud Moradkhani consideră că dispariția unchiului său ar putea facilita continuarea procesului de schimbare a clasei politice în Iran.

Mahmoud Moradkhani, fiul surorii ayatollahului Ali Khamenei a afirmat deschis că vestea morții lui Khamenei a fost primită cu satisfacție de mulți iranieni, inclusiv de el însuși.

„Sunt mulţumit, ca majoritatea iranienilor. Sunt foarte mulţumit de moartea lui Ali Khamenei. Cred că este un pas înainte, o speranţă”, a declarat acesta, sugerând că schimbarea la vârful puterii ar putea deschide noi perspective pentru societatea iraniană.

Cu toate acestea, opozantul aflat în exil a avertizat că actualul context regional și militar complică evoluțiile politice interne. Potrivit lui, conflictele și intervențiile armate afectează ritmul transformărilor politice din Iran.

„Situaţia războiului, intervenţiile militare întârzie puţin procesul politic, ceea ce este regretabil, dar poate este obligatoriu de trecut prin această etapă”, a estimat Moradkhani, sugerând că aceste tensiuni ar putea constitui o fază inevitabilă înaintea unor eventuale schimbări.

În vârstă de 62 de ani, medicul iranian consideră că regimul de la Teheran ar putea intra într-o perioadă de instabilitate după dispariția liderului suprem. În opinia sa, rivalitățile interne dintre diferitele facțiuni ale puterii vor slăbi sistemul politic actual.

„Rivalităţile din interiorul regimului sunt de aşa natură încât acesta nu va rezista şi va fi obligat să dispară pentru a da puterea poporului”, a afirmat el, exprimând convingerea că schimbarea este inevitabilă.

De altfel, încă din ianuarie 2026, Mahmoud Moradkhani descria stilul de conducere al unchiului său drept unul specific liderilor autoritari care nu renunță voluntar la putere.

 „Nu cred că va renunța. Ali Khamenei este unul dintre acei dictatori precum Ceaușescu. Vor rămâne până în ultimul moment. Vor crede în adevărul lor, în propriile lor cuvinte. Nu pot accepta nimic altceva și se vor agîţa de putere până la ultima picătură de sânge”, declara acesta la acea vreme.

Stabilit în Franța de aproape patru decenii, Mahmoud Moradkhani este cunoscut ca o voce critică a regimului iranian și a denunțat în repetate rânduri autoritarismul puterii de la Teheran, exprimându-și speranța că Iranul va intra într-o nouă etapă politică după dispariția liderului suprem.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
digi24.ro
image
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO
stirileprotv.ro
image
Ali Khamenei a fost ultimul lider cu care s-a întâlnit Nicolae Ceaușescu. Care a fost relația celor doi
gandul.ro
image
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
mediafax.ro
image
A ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 60 de kilograme. Cum arată sportivul la 54 de ani
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Prețul montării unei prize în 2026: cât plătești, de fapt, pentru manoperă
playtech.ro
image
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FCSB poate fi retrogradată din SuperLigă și Gigi Becali a luat decizia
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?