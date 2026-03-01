Mărturia Soprana Irina Baianț, surprinsă de război în Qatar: „Au fost în jur de o sută de rachete și drone. Fiecare interceptare însemna încă o respirație liniștită”

Soprana Irina Baianț, blocată în Qatar, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea spațiului aerian, a relatat momentele tensionate trăite la Doha, descriind experiența ca una care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții.

Soprana Irina Baianț se numără printre cetățenii români surprinși de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, artista aflându-se în aceste zile în capitala Qatarului, Doha. Din camera hotelului în care este cazată, aceasta a filmat salvele de rachete și drone iraniene interceptate de sistemele de apărare aeriană deasupra orașului, în cursul nopții trecute, și a descris emoțiile intense prin care a trecut.

Artista a povestit că noaptea atacurilor a fost una complet diferită de orice trăise până atunci, marcată de alerte și explozii îndepărtate.

„Nu mi-am imaginat că voi scrie asta dintr-o cameră de hotel, într-o noapte în care cerul a sunat altfel decât l-am auzit vreodată. Sunt în Doha. M-a prins aici conflictul din zonă. Sirene, explozii în depărtare, mesaje de alertă. O noapte lungă. O noapte în care liniștea nu mai era liniște, ci o alegere”, a scris soprana, duminică, 1 martie, pe contul său de Facebook.

Ea a explicat că experiența a făcut-o să conștientizeze fragilitatea vieții și importanța lucrurilor esențiale.

„Când realitatea se comprimă în câteva ore, înțelegi altfel ce contează. Viața. Oamenii tăi. Respirația. Credința. Și mai înțelegi ceva: cât de mult avem nevoie unii de alții. De blândețe. De îngăduință. De iertare. De mai puțină grabă în a judeca și mai multă răbdare în a înțelege”, a transmis artista.

În acele momente tensionate, a povestit ea, muzica a devenit refugiul său emoțional și o modalitate de a-și păstra calmul.

„În orele acelea, muzica a fost ancora mea de echilibru. Am pus căștile pe urechi. Am ascultat. Am cântat încet. Am respirat pe fraze muzicale. Și mintea s-a așezat. Muzica nu oprește un conflict, dar te ține întreg pe dinăuntru”, a mărturisit soprana.

„Experiența asta m-a schimbat. Nu dramatic. Ci profund”

Irina Baianț a precizat că este în siguranță și că situația este gestionată de autoritățile locale și de echipa sa.

„Autoritățile locale și echipa mea gestionează situația, iar eu sunt în legătură permanentă cu ei și sunt în siguranță. În acest moment, spațiul aerian este închis, iar zborurile pot suferi modificări. Există incertitudini legate de întoarcere, însă va vom tine la curent cu toate modificările ce pot apărea”, a explicat ea.

Potrivit relatării artistei, sistemele de apărare aeriană au reușit să neutralizeze toate proiectilele lansate către oraș, însă „spectacolul” de pe cer a fost unul greu de uitat.

„Scutul antiaerian a interceptat tot ce a fost lansat către oraș. Au fost în jur de o sută de rachete și drone, cu un punct maxim aproape de miezul nopții. Se vedeau pe cer ca niște artificii, doar că nu era sărbătoare. Fiecare interceptare însemna încă o respirație liniștită”, a descris ea atmosfera.

Experiența trăită a avut un impact profund asupra modului în care Irina Baianț privește viața și cariera.

„Experiența asta m-a schimbat. Nu dramatic. Ci profund. M-a făcut să să privesc totul altfel. Să cânt altfel. Să spun altfel povestea vieții”, a scris ea, adăugând că momentele de pericol i-au reamintit cât de valoroasă sunt pacea și siguranța de acasă.

„Nu există scuturare mai mare de la viață decât aceea în care îți dai seama cât de fragil este totul și cât de prețios e ceea ce ai lăsat acasă. Țara noastră, pe care o criticăm adesea. Oamenii noștri. Libertatea de a ieși pe stradă fără să asculți cerul. Faptul că putem construi, schimba, crea”, a transmis ea.

„Am multe să vă povestesc când ajung acasă. Despre zgomot și despre liniște. Despre frică și despre credință. Despre cât de mult avem nevoie de iubire, de îngăduință, de iertare. Și despre cât de puțină răutate ne permitem, fără să realizăm ce dar e pacea. Să știți ca acasă la noi e in loc sigur în care avem libertatea de a ne reaminti că suntem oameni înainte de orice altceva, și putem celebra faptului că suntem împreună și că putem transforma orice experiență în lumină. Ne vedem acasă. Cu ochi mai limpezi. Nu am scris din panică. Am scris din iubire pentru tot ce mă așteaptă acasă. Vă iubesc. Ne vedem curând”, şi-a încheiat artista mesajul.

Vă reamintim că Irina Baianț are programat un spectacol în România chiar săptămâna viitoare, pe 8 Martie, la Sala Palatului din București, însă revenirea sa depinde de reluarea zborurilor comerciale.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români aflați în zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu, oferind asistență consulară, monitorizând evoluția situației şi căutând soluţii pentru întoarcerea lor acasă.