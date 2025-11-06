Grupare care trafica persoane din Africa și Asia spre România, destructurată în Republica Moldova

O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldovei spre România a fost destructurat de autorităţile de peste Prut, notează TV8.

Grupul, alcătuit din cetăţeni moldoveni şi străini, ar fi operat într-un mod coordonat, fiecare membru având atribuţii clare. Trei dintre traficanţi au fost identificaţi ca responsabili de facilitarea trecerii ilegale a persoanelor din Republica Moldova în România, urmărind obţinerea unui profit financiar.

Victimele susţin că ar fi plătit sume de bani atât în ţara de origine, cât şi pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi trecute ilegal frontiera.

Oamenii legii au efectuat percheziţii la domiciliile suspecţilor, ridicând trei mijloace de transport, bani, dispozitive electronice şi alte obiecte de interes folosite în activitatea infracţională.

Suspecţii au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar ulterior instanţa le-a aplicat măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.

Investigaţiile, începute în luna septembrie, continuă pentru a-i identifica pe toţi membrii grupului şi pentru a stabili întreaga gamă a activităţilor ilegale desfăşurate.