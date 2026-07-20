 Trafic blocat pe DN1, în Prahova, după surparea unui versant și scurgeri de aluviuni. O autoutilitară a fost avariată | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Trafic blocat pe DN1, în Prahova, după surparea unui versant și scurgeri de aluviuni. O autoutilitară a fost avariată

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Circulația pe DN1 este blocată luni după-amiază în județul Prahova, după ce precipitațiile abundente au provocat scurgeri de aluviuni la Breaza și prăbușirea unui versant în zona Cornu. O autoutilitară a fost avariată, însă nu au fost înregistrate victime.

Circulația pe DN1 este blocată luni după-amiază în județul Prahova. FOTO: Facebook
Circulația pe DN1 este blocată luni după-amiază în județul Prahova. FOTO: Facebook

Traficul rutier este complet blocat, luni după-amiază, pe Drumul Național 1, în județul Prahova, din cauza fenomenelor meteo extreme care au afectat zona.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), la Breaza, aluviunile și scurgerile de pe versanți au ajuns pe carosabil, făcând imposibilă circulația.

În același timp, în zona localității Cornu, un versant s-a surpat peste DN1 și a blocat ambele sensuri de mers.

„Pe DN1 se intervine pentru înlăturarea efectelor produse de scurgerile și aluviunile de pe versanți în localitatea Breaza, traficul fiind blocat. Totodată, din cauza precipitațiilor, s-a produs o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, care a blocat ambele sensuri de mers”, a transmis DSU.

O autoutilitară a fost lovită de materialul căzut de pe versant

În urma prăbușirii versantului, o autoutilitară a fost avariată. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Intervenția echipajelor este îngreunată de condițiile din teren. Potrivit autorităților, pompierii trimiși în sprijin de la ISU București-Ilfov și Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani înaintează cu dificultate către zona afectată.

Inundații în mai multe județe

DSU a anunțat că, în intervalul 08:00 – 16:00, fenomenele meteo au produs efecte în nouă localități din județele Bacău, Prahova și Vaslui.

Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 28 de curți și două beciuri, dar și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la un imobil și degajarea a șase copaci căzuți pe carosabil. În urma acestor incidente a fost avariat și un autoturism.

Prahova rămâne unul dintre cele mai afectate județe de ploile torențiale din ultimele 24 de ore, după ce viiturile au produs pagube importante în Bușteni și în alte localități de pe Valea Prahovei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
digi24.ro
image
Bușteniul a fost distrus de viitura extraordinară. Șuvoaiele au săpat în asfalt și au măturat totul în cale
stirileprotv.ro
image
Rareș Bogdan, detalii în premieră despre „platforma conservatoare” din interiorul PNL. Europarlamentarul anunță o serie de dezbateri liberale la nivel național, la care va fi speaker, similare dialogurilor lui Charlie Kirk. Care este calendarul „caravanei liberale”
gandul.ro
image
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
mediafax.ro
image
Cupa Mondială, din nou în SUA! Donald Trump, ordin public dat președintelui FIFA: „Imediat, Gianni, m-ai înțeles?!”
fanatik.ro
image
Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. Președintele țării, 8.000 de lei în plus
libertatea.ro
image
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
digi24.ro
image
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
gsp.ro
image
Gata: așa arată TOP 20 final la Balonul de Aur, după Cupa Mondială! Surpriză uriașă pe primul loc
digisport.ro
image
Noi acuzații făcute de Adriana Bahmuțeanu. De ce a mers cu poliția la casa lui Silviu Prigoană: „Bineînțeles că nu răspunde nimeni la poartă”
click.ro
image
Cerceii purtați de Zendaya la premiera filmului Odiseea, din aur iranian vechi de 3.000 de ani, au stârnit o controversă uriașă
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Avertisment despre pensie. Recalcularea nu aduce mereu bani în plus. Ce să verifice pensionarii înainte?
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
UE interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Ce vor fi obligate companiile să facă cu ele
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, șansă uriașă în Champions League! Omonia şi Kairat la un loc valorează mult mai puțin decât Levski Sofia! Cifrele care nu mint
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Au plecat fără el: Leo Messi nu s-a mai întors în Argentina, după finala Cupei Mondiale!
digisport.ro
image
Octavian Ursulescu a împlinit 79 de ani. Fructul ieftin care-l ajută să aibă o sănătate de fier: „Ronțăi câte unul seara”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cheloo a ajuns de nerecunoscut după internarea la psihiatrie. Fanii aproape că nu l-au mai recunoscut la concertul de pe Arena Națională
romaniatv.net
image
Ce se va întâmpla la Cupa Mondială 2030. Infantino susține că s-ar putea extinde la 64 de țări
mediaflux.ro
image
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Horoscop marți, 21 iulie. Taurii primesc o sumă de bani, iar Scorpionii au o zi activă
click.ro
image
Jennifer Lopez dezvăluie ce o atrage cu adevărat la un bărbat: „Asta este atrăgător!”
click.ro
image
Alimente care nu se țin la frigider nici măcar vara. Se păstrează mult mai bine la temperatura camerei
click.ro
FotoJet (82) jpg
Ouăle la micul dejun sunt alegerea numărul 1 la Palat. Un bucătar regal dezvăluie trucul: ”Dacă le vreți perfecte, scăpați pentru totdeauna de acest ingredient!”
okmagazine.ro
young couple having picnic forest jpg
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românca din spatele ținutelor purtate de dansatorii Shakirei la FIFA World Cup 2026. Povestea incredibilă a designerului Rafaela Pestrițu
image
Horoscop marți, 21 iulie. Taurii primesc o sumă de bani, iar Scorpionii au o zi activă

OK! Magazine

image
Regina dominatoare și desfrânată! Partenerii săi de iatac erau ridicați în rang sau eliminați, în funcție de cât de mult o satisfăceau

Click! Pentru femei

image
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje

Click! Sănătate

image
Ai peste 50 de ani? Nu ar trebui să mergi desculţ vara!