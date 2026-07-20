Foto Trafic blocat pe DN1, în Prahova, după surparea unui versant și scurgeri de aluviuni. O autoutilitară a fost avariată

Circulația pe DN1 este blocată luni după-amiază în județul Prahova, după ce precipitațiile abundente au provocat scurgeri de aluviuni la Breaza și prăbușirea unui versant în zona Cornu. O autoutilitară a fost avariată, însă nu au fost înregistrate victime.

Traficul rutier este complet blocat, luni după-amiază, pe Drumul Național 1, în județul Prahova, din cauza fenomenelor meteo extreme care au afectat zona.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), la Breaza, aluviunile și scurgerile de pe versanți au ajuns pe carosabil, făcând imposibilă circulația.

În același timp, în zona localității Cornu, un versant s-a surpat peste DN1 și a blocat ambele sensuri de mers.

„Pe DN1 se intervine pentru înlăturarea efectelor produse de scurgerile și aluviunile de pe versanți în localitatea Breaza, traficul fiind blocat. Totodată, din cauza precipitațiilor, s-a produs o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, care a blocat ambele sensuri de mers”, a transmis DSU.

O autoutilitară a fost lovită de materialul căzut de pe versant

În urma prăbușirii versantului, o autoutilitară a fost avariată. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Intervenția echipajelor este îngreunată de condițiile din teren. Potrivit autorităților, pompierii trimiși în sprijin de la ISU București-Ilfov și Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani înaintează cu dificultate către zona afectată.

Inundații în mai multe județe

DSU a anunțat că, în intervalul 08:00 – 16:00, fenomenele meteo au produs efecte în nouă localități din județele Bacău, Prahova și Vaslui.

Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 28 de curți și două beciuri, dar și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la un imobil și degajarea a șase copaci căzuți pe carosabil. În urma acestor incidente a fost avariat și un autoturism.

Prahova rămâne unul dintre cele mai afectate județe de ploile torențiale din ultimele 24 de ore, după ce viiturile au produs pagube importante în Bușteni și în alte localități de pe Valea Prahovei.