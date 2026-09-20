 Poziţia strategică a Portului Constanța poate oferi un mediu atractiv pentru investiţii, anunță președintele Nicușor Dan | adevarul.ro
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Poziţia strategică a Portului Constanța poate oferi un mediu atractiv pentru investiţii, anunță președintele Nicușor Dan

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Preşedintele Nicuşor Dan transmite, duminică, după participarea la Summitul Iniţiativei Carpatice, că România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii, beneficiind de poziţia strategică a Portului Constanţa, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar şi un potenţial uriaş în domenii de vârf precum industria de apărare, tehnologia şi energia nucleară.

Nicușor Dan
Nicușor Dan la Summitul Iniţiativei Carpatice Foto: Facebook/Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că Summitul Iniţiativei Carpatice la care a participat zilele trecute a avut şi o dimensiune economicǎ importantǎ pentru cele 8 ţǎri care sunt situate de-a lungul Munţilor Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina.

„Am pus accent pe oportunitatea construirii unei pieţe regionale comune, bazată pe încredere reciprocă şi conectivitate. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii, beneficiind de poziţia strategică a Portului Constanţa, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar şi un potenţial uriaş în domenii de vârf precum industria de apărare, tehnologia şi energia nucleară”, scrie şeful statului pe Facebook.

El arată că anterior participării la forumul economic, s-a oprit la Polianîţia, unde a discutat cu românii din Transcarpatia despre nevoile reale de la faţa locului şi despre păstrarea identităţii naţionale. 

„I-am asigurat că protejarea drepturilor lor este o prioritate absolută a statului român. Continuăm să construim parteneriate economice solide în regiune, fără a uita de datoria morală faţă de românii din afara graniţelor”, subliniază preşedintele.

Președintele României a participat vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, cunoscută și sub denumirea Carpathian 8.

Evenimentul a avut loc în regiunea Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Summitul reunește lideri și reprezentanți ai statelor din regiunea carpatică și urmărește dezvoltarea cooperării regionale.

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