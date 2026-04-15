Detalii despre operațiunea Coiful de la Coțofenești: capcana ca-n filme organizată de ofițeri sub acoperire care a dus la prinderea suspecților

Procesul privind furtul spectaculos de artă de la Drents Museum a scos la iveală noi detalii despre modul în care anchetatorii au reușit să recupereze o parte importantă din tezaurul dacic furat, inclusiv celebrul Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări din aur.

Procurorii olandezi descriu cazul drept unul „de natură excepțională”, iar în fața instanței au cerut pedepse cu închisoarea cuprinse între 44 de luni și 5 ani și 6 luni pentru cei trei suspecți implicați, scrie presa internațională.

Potrivit probelor prezentate în instanță, trei indivizi mascați au pătruns în muzeu în urma unei explozii, acționând rapid și coordonat. În mai puțin de un minut, aceștia au spart vitrinele cu ciocane, au sustras obiectele de patrimoniu și au fugit.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată clar modul de operare: lumini montate pe cap, deplasare rapidă către vitrine și acțiune violentă asupra acestora.

Urmele lăsate în urma furtului

Anchetatorii au descoperit probe decisive la scurt timp după jaf. Haine și o geantă folosită în timpul operațiunii au fost abandonate într-un container din apropierea unei locuințe din Assen. Analizele ADN au confirmat implicarea a doi dintre suspecți, iar alte probe au fost găsite într-o casă de vacanță din parcul Lunsbergen, din zona Borger, unde cei trei ar fi stat în perioada jafului.

De asemenea, ancheta a stabilit că unul dintre suspecți a cumpărat uneltele folosite la spargere de la o firmă de construcții, cu puțin timp înainte de comiterea furtului.

Un element-cheie al cazului îl reprezintă operațiunea sub acoperire organizată de poliția olandeză. Trei ofițeri s-au dat drept comercianți de artă și au intrat în contact cu intermediari ai suspecților.

Scopul a fost obținerea confirmării că obiectele furate, inclusiv coiful dacic și brățările de aur, se aflau încă în posesia grupării. Această metodă a dus la recuperarea a două brățări și a celebrului coif.

Anchetatorii spun că suspecții au fost practic „prinși în capcană”, fără să realizeze că negociază cu polițiști sub acoperire.

În urma negocierilor și a cooperării parțiale a doi dintre inculpați, autoritățile au reușit să recupereze majoritatea pieselor furate. O brățară rămâne însă dispărută.

Pentru doi dintre suspecți, care au colaborat cu ancheta, procurorii au solicitat câte 44 de luni de închisoare. Al treilea inculpat, care neagă implicarea și nu a acceptat nicio înțelegere, riscă o pedeapsă de până la 5 ani și 6 luni.

Avocații apărării urmează să își prezinte pledoariile în zilele următoare, iar instanța va decide pedepsele finale într-un dosar considerat de autoritățile olandeze unul dintre cele mai importante cazuri recente de furt de patrimoniu european.