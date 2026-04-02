Coiful de la Coțofenești a fost găsit. Cum au descoperit anchetatorii artefactele

Autoritățile olandeze anunță că au găsit coiful dacic de la Coțofenești, furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents. Parchetul din Nordul Olandei și muzeul vor oferi detalii într-o conferință de presă programată la ora 15:00 (ora României).

UPDATE 15:31 - Oana Țoiu: „Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice se întorc acasă”

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că a discutat cu omologul său din Țările de Jos, și a dat asigurări că artefactele „se întorc acasă”.

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă.”

Am discutat cu Tom Berendsen, ministrul de Externe al Regatului Țărilor de Jos, pe tema acestei vești extraordinare. După un an de căutări și eforturi comune ale țărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunțăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generații întregi.

Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesioniști care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorități, prin intermediul ministerelor de Externe și de Interne”, transmite Oana Țoiu.

Artefactele „vor fi expuse din nou, curând, în fața publicului din România”, asigură Oana Țoiu

Oana Țoiu adaugă că, deși România primise deja despăgubirea financiară, prioritatea a fost recuperarea tezaurului, datorită valorii sale simbolice și culturale, iar autoritățile olandeze au înțeles importanța acestui lucru.

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările au făcut parte din expoziția «Dacia - Tărâmul Aurului și Argintului», găzduită anul trecut la Muzeul Drents din Assen, și vor fi expuse din nou, curând, în fața publicului din România, unde așteptăm să ne bucurăm împreună de revenirea lor acasă.

Urmează finalizarea unor aspecte esențiale privind recuperarea tuturor celor patru artefacte: evaluarea stării de conservare și stabilirea calendarului de restituire către statul român, în vederea reintegrării în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, asigură ministrul.

Oana Țoiu spune că România a încasat despăgubiri de 5,85 milioane de euro, care vor fi returnate după verificarea stării artefactelor, și că există indicii încurajatoare privind integritatea acestora, urmând să fie expuse din nou în țară.

„Procesul continuă în Assen, pentru ca responsabilii să răspundă pentru faptele lor, însă bucuria recuperării tezaurului este deja deplină.

Cooperarea pentru soluționarea cazului de la Muzeul Drents s-a desfășurat sub egida EUROJUST, prin constituirea unei Echipe Comune de Investigare (JIT), formată din procurori, judecători și polițiști din ambele state”

Directorul Muzeului Drents: „Coiful este doar puțin deteriorat”

Robert van Langh, directorul Muzeul Drents, a spus că recuperarea artefactelor a provocat emoție în rândul colegilor săi și că este un moment important atât pentru muzeul din România, cât și pentru români.

„Am văzut astăzi cât de bucuroși și emoționați au fost colegii mei când le-am spus că obiectele de artă au fost găsite. Este greu de imaginat ce înseamnă acest lucru pentru colegii noștri de la Muzeul Național de Istorie din București și pentru toți locuitorii României.

Este bine că coiful și cele două brățări se întorc acolo unde le este locul. Vrem să ne exprimăm din nou recunoștința față de poliția olandeză și română.”

Coiful de aur de la Coțofenești a suferit ușoare deteriorări.

„Nu există daune permanente, coiful este doar puțin deteriorat”, a declarat Robert van Langh. „Brățările nu au fost afectate.”

UPDATE 15:15 - „În urma jafului, am demarat o anchetă cu două obiective: găsirea comorilor de artă și arestarea autorilor”

Parchetul a încheiat acorduri cu suspecții pentru recuperarea obiectelor. Astfel, aceștia au colaborat cu autoritățile în vederea restituirii bunurilor, scrie Rtv Drenthe.

Pe lângă Coiful de la Coțofenești, au fost furate trei brățări. Două dintre aceste brățări au fost găsite, a treia fiind încă căutată de autorități.

„Suntem incredibil de încântați de descoperirea coifului de aur de la Cotofenești și a brățărilor”, a declarat un procuror.

„În urma jafului, am demarat o anchetă cu două obiective: găsirea comorilor de artă și arestarea autorilor.”

Daniela Buruiană, reprezentantă a Ministerului Justiției, spune că recuperarea artefactelor este rezultatul colaborării strânse dintre România și Olanda.

„În ultimul an și două luni am colaborat cu Olanda în acest caz. La zece zile după jaf am creat o echipă specială comună pentru a recupera comorile de artă.

Acum vedem rezultatele. Suntem foarte mulțumiți. Este rezultatul unei bune cooperări”, a declarat aceasta.

UPDATE 15:03 - A început conferința de presă de la Muzeul Drents

A început conferința de presă susținută la Muzeul Drents. Polițiștii sunt prezenți nu doar la intrare, ci și lângă piedestal.

Înainte de a începe conferința, directorul muzeului a prezentat artefactele recuperate.

Procurorul-șef din Nordul Olandei este prezent, la fel și doi angajați ai Ministerului Justiției din România. Conferința de presă este transmisă nu doar de RTV Drenthe, ci și în România, scrie presa olandeză.

UPDATE 14:02 - Ministerul Culturii anunță că autoritățile române colaborează cu cele din Olanda

Reprezentanții Ministerului Culturii spun că autoritățile române colaborează cu cele din Olanda în anchetă și cer publicului și presei să aștepte informațiile oficiale.

„În contextul conferinţei de presă anunţată pentru astăzi la ora 14 :00 (ora Olandei) a parchetului olandez privind evoluţia eforturilor de recuperare a Coifului de la Coţofeneşti şi a brăţărilor dacice, Ministerul Culturii adresează un apel la răbdare şi responsabilitate.

Aceste situaţii implică proceduri stricte şi etape care trebuie parcurse cu atenţia cuvenită pentru a permite confirmarea oficială a tuturor datelor. Comunicarea publică în astfel de momente se face în mod coordonat, pe baza informaţiilor verificate de autorităţile competente”, a transmis Ministerul Culturii.

Anunțul a fost făcut astăzi, 2 aprilie 2026, de către celebrul detectiv de artă Arthur Brand, supranumit „Indiana Jones al lumii artei”, care a confirmat pentru publicația olandeză AD că prețioasele artefacte au fost găsite.

Coiful si două brățări dacice au fost recuperate și se află în posesia anchetatorilor olandezi, urmând să fie arătate publicului în scurt timp, potrivit publicației Hart van Nederland.

Coiful ar avea însă ușoare deteriorări. Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a confirmat că autoritățile olandeze au informat partea română despre evoluțiile din caz. MAE nu a oferit detalii privind data la care artefactele recuperate vor ajunge în țară. Autoritățile olandeze au informat partea română, iar la ora locală 14:00 (15:00 ora Romaniei), Parchetul din Nordul Olandei și Muzeul Drents vor oferi explicații în cadrul unei conferințe de presă.

Piesele, aflate în proprietatea Muzeului Național de Istorie a României, au fost sustrase în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen. În câteva minute, hoții au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro. La mai puţin de o săptămână după jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard.

O femeie a fost eliberată, dar este în continuare suspectă. O a cincea persoană este încă în libertate.

Coiful se afla în Olanda cu ocazia expoziției „Dacia – Rijk van goud en zilver” („Dacia – Regatul Aurului și Argintului”), unde au fost aduse peste 50 de comori ce aparțin vechiului Regat al Daciei, ce datează din secolele XX î.Hr. – III d.Hr.

Ce se întâmplă cu despăgubirea pentru tezaurul furat

În septembrie 2025, Ministerul Culturii anunța că România a primit integral despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru artefactele furate, bani virați la bugetul de stat.

„Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului încheiat între părţi. Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brăţări şi Coiful dacic de la Coţofeneşti”, arată un comunicat al Ministerului Culturii.

Potrivit comunicatului, ultima tranşă, în valoare de 855.000 euro a fost virată în data de 12 septembrie, după ce plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro a fost făcută pe 25 august.

Dacă obiectele vor fi recuperate, suma va trebui returnată asiguratorului, scrie Europa Liberă.