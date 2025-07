România va fi prima țară europeană care va achiziționa sistemul de apărare antiaerian Iron Dome. Experții chestionați de „Adevărul” analizează avantajele acestui sistem și explică ce alte arme ar fi esențiale pentru a fi bine apărați în fața oricărui potențial inamic.

Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România intenționează să achiziționeze sistemul de apărare antiaeriană Iron Dome, dezvoltat de Israel. Achiziționarea sistemului ar fi ca parte a strategiei de consolidare a securității naționale, iar contractul ar urma să fie semnat în următoarele luni. Astfel, România poate deveni prima țară europeană care va dispune de acest sistem, potrivit Defence Industry Europe.

Generalul (r) Dan Grecu, șeful generalilor români în rezervă (președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România - n.r.), decorat în trecut atât de SUA, cât și de ONU și NATO, și generalul Alexandru Grumaz, primul înalt ofițer român cu studii la Harvard, explică de ce decizia autorităților române este incontestabil una bună, însă poate fi îmbunătățită. Cei doi generali explică și ce alte sisteme de apărare antiaeriană ne-ar mai fi necesare pentru a avea un cer cu adevărat sigur.

Generalul Dan Grecu spune că Iron Dome poate fi o piesă de bază în sistemul de apărare antiaeriană a României, alături de sistemele Patriot plus scutul de la Deveselu și de rachetele franceze Mistral.

„Iron Dome e un sistem cu acoperire short și very short, adică apropiată și scurtă. Iron Dome sau hai să-i spunem SHORAD și VSHORAD înseamnă sisteme de rachete defensive antiaeriene cu bătaie scurtă pe 20-30 de kilometri și foarte scurtă, pe aproximativ 5 kilometri. Da, Iron Dome este foarte bun, ne va fi util, dar trebuie să ținem cont că ne asigură apărarea antiaeriană pe o arie relativ restrânsă. De fapt, Iron Dome reprezintă doar o componentă, o parte a sistemului de apărare israelian. E vorba de un sistem de apărare foarte bun, excelent chiar, care ajută enorm Israelul”, spune Grecu.

Avem nevoie de și mai mult

El aduce în discuție faptul că România ar avea nevoie de un scut extins Iron Dome, ținând cont că suprafața țării noastre este mai mare decât cea a Israelulului. De altfel, Israelul are un sistem și mai complex, cu o bătaie lungă ce depășește o mie de kilometri.

„La dimensiunile Israelului e ceea ce trebuie. La dimensiunile României avem nevoie de mai mult. Adică de mult mai multe Iron Dome, ca să spun așa, în ideea că aceste sisteme trebuie să acopere toată adâncimea, adică și pe bătaie scurtă, și pe medie, și bătaie îndepărtată. Și israelienii au, de altfel, sistemul organizat pe trei nivele. În cazul Israelului, Iron Dome e cel care acționează inclusiv împotriva proiectilelor reactive, de exemplu, așa cum erau cele lansate din Gaza sau din Liban, de către Hamas sau Hezbollah. Pe lângă asta, Israelul mai are David's Sling, un sistem cu acoperire mai mare, medie să-i spunem, dar și sistemul Arrow, care are o rază de acțiune mult mai mare. De fapt, există Arrow 1, Arrow 2 și Arrow 3, iar ultimul poate intercepta rachete cel puțin sau măcar până la 500 de km distanță. De fapt, unii spun că bătaia merge la 2.000 de metri maxim, deci între 500 și 2.000 de km, inclusiv la 100 de km altitudine, deci în afara stratosterei”, explică generalul Grecu.

Iron Dome, între 80 și 90% eficiență

„Iron Dome este un sistem performant, este un sistem modern, și-a demonstrat eficacitatea în apărarea Israelului, chiar dacă atunci când numărul a fost imens de ținte care au venit spre Israel, tot au reușit. În mod normal, teoretic, are peste 90% rată de succes, dar în confruntarea cu Iran a arătat o rată undeva de 80%. Doar că trebuie să înțelegem încă o dată că un Iron Dome este pentru suprafețe relativ reduse”, mai explică generalul Grecu.

România ar avea nevoie de mai multe astfel de sisteme, inclusiv pentru orașele mari. În același timp, Bucureștiul ar avea nevoie de cel puțin două astfel de sisteme, în timp ce alte orașe mari precum Cluj, Brașov, Iași sau Timișoara ar putea fi apărate de unul singur.

„Sistemul ar fi excelent pentru orașe, pentru concentrări urbane, ar fi bun și pentru concentrări industriale, dar noi nu mai avem industrie, așa că aici nu avem mari emoții. Apreciez că un oraș mare precum Cluj ar putea fi sigur cu un sistem Iron Dome. Pentru București probabil că ar fi nevoie deja de două”, susține generalul Grecu.

În opinia sa, România va trebui să achiziționeze pe lângă Iron Dome și alte sisteme Patriot, care o rază mai lungă. De asemenea, România ar trebui să continue și programul de achiziție de rachete franceze de apărare antiaeriană MBDA Mistral. Și nu numai atât.

„Nu există nicio apărare complet impenetrabilă, total ermetică. Nici Statele Unite nu au, dovadă că Donald Trump ar vrea să facă Golden Dome. Doar că s-a ajuns la concluzia, sau unii experți americani au ajuns la concluzia că SUA ar avea nevoie de vreo 18-20 de mii de sisteme ca să aibă întreaga suprafață acoperită. Așa că nimeni, nicio țară nu își poate acoperi 100% spațiul, nici SUA, Israel sau Franța. Și nici noi nu vom putea acoperi tot. În plus, să ne gândim că atacurile nu mai sunt efectuate azi doar cu rachete sau cu aviație, ci și cu drone. Iar dacă ești atacat cu drone de 10.000 de euro nu poți să folosești rachete de două milioane de euro. Dacă ai folosi doar Iron Dome și Patriot, în scurt timp ai rămâne fără rachete, iar inamicul te-ar nimici”, mai spune generalul Grecu.

Ne trebuie și apărare antidrone performantă

În condițiile în care un sistem Patriot costă circa un miliard de dolari, incluzând rachetele defensive, iar un Iron Dome s-ar apropia de două miliarde, cheltuielile ar fi enorme. Generalul Dan Grecu dă aici exemplul Ucrainei, care se apără de multe ori eficient de dronele rusești.

„Să fim înțelepți și să ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și să învățăm de acolo. Ucrainenii au avut mare succes în anihilarea dronelor și vorbesc numai despre drone, ca să fiu bine înțeles, nu despre rachete balistice, cu mijloce apropiate de tipul GHEPARD, care este un mijloc anti-aerian blindat pe care care îl avem și noi, dar și prin contramăsuri radioelectronice. Când mă refer la aceste contramăsuri radioelectronice, mă refer la așa-numita orbire a dronei, care o face să nu-și mai găsească ținta sau la constituirea de ținte false. Adică, printr-un dispozitiv special radioelectronic, emiți semnalul care imită o țintă reală. Și dronele, în loc să meargă la ținta reală, se duc la această țintă falsă, care, în general, nu e foarte scumpă”, precizează generalul Dan Grecu.

Cu o dublă experiență, atât ca militar, cât și ca diplomat, generalul Alexandru Grumaz are o carte de vizită impresionantă. Absolvent al Universității de Apărare a SUA, cu Master în Strategia Resurselor de Apărare Națională și al Senior Executives Programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University, generalul Grumaz a fost consul General al României la Shanghai. În prezent, el este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.

Ne-ar fi de folos și un sistem NASMAS

Încă de anii trecuți, generalul (r) Alexandru Grumaz a susținut că un prim pas important ar fi achiziția de către România a sistemului israelian anti-rachetă Iron Dome. Un astfel de demers, anunțat încă din 2022 în Israel, țara care fabrică principalele componente ale acestui scut anti-rachetă, ar asigura în mare măsură spațiul aerian al României, spune generalul.

„În opinia mea, achiziția Iron Dome este benefică pentru apărarea la joasă înălțime a teritoriului României”, punctează generalul.

La fel ca și colegul său, generalul Alexandru Grumaz consideră că achiziția Iron Dome ar fi ideal să fie completată și cu alte sisteme. Iar Israelul ar putea fi cea mai potrivită sursă, dar și țări ca Statele Unite ale Americii și Franța, care dezvoltă la rândul lor arme foarte performante.

„Pe scurt, israelienii au un sistem de apărare pe trei niveluri. Primul este Iron Dome, al doilea este David's Sling, iar un al treilea este Arrow sau Hez, care reprezintă, de fapt, sisteme de rachete de înaltă altitudine. Și cred că ar fi bine să completăm și cu sisteme THAAD fabricate în Statele Unite ale Americii, foarte potrivite pentru a ne ajută să lovim rachetele amenințătoare la înaltă altitudine”, mai spune generalul Grumaz.

Generalul Alexandru Grumaz are cuvinte de laudă și la adresa NASMAS, un sistrem de apărare antiaeriană adaptabilă cu rază medie de acțiune.

„Excepțional este și sistemul NASAMS. Este vorba de sistemul de apărare pe care americanii îl folosesc la Casa Albă. Și pe care l-au dat în Ucraina. Și e cam de aceeași valoare cu Patriot”, explică generalul.

Potrivit Raytheon, compania americană producătoare, sistemele sale NASAMS apără chiar capitala Washington și Casa Albă. În afară de SUA, acest sistem este deținut și Norvegia, Finlanda, Spania, Olanda, Oman, Lituania, Indonezia, Australia, Qatar, Ungaria și o țară care dorește să rămână anonimă au ales să se bazeze pe NASAMS pentru apărarea graniței naționale și a activelor critice.

Arme pentru orice situație

Dacă producătorul american Raytheon a dat lovitura cu NASAMS, Iron Dome este perla companiei israeliene producătoare de arme Rafael. Iron Dome, a devenit un simbol al apărării antirachetă moderne. De la debutul său operațional în 2011, Iron Dome a interceptat mii de amenințări, inclusiv rachete, drone și muniții ghidate de precizie, cu o rată de succes documentată de peste 90%. Capacitatea sa de angajare selectivă - neutralizarea doar a amenințărilor care se îndreptau spre zone populate sau strategice - a salvat nenumărate vieți și a permis continuitatea vieții sub foc. Iron Dome este acum utilizat de mai mulți clienți, inclusiv de Statele Unite, și continuă să evolueze cu capabilități îmbunătățite pentru forțele de manevră și platformele navale.

Ca parte a rețelei de apărare multistratificate a Israelului, Rafael a co-dezvoltat și David's Sling, un sistem avansat de interceptare cu rază medie și lungă de acțiune, conceput pentru a contracara aeronavele, rachetele de croazieră și amenințările balistice tactice. Prima sa utilizare operațională din ultimul an a reafirmat fiabilitatea și precizia sa în luptă în timp real. Exportul recent al sistemului în Finlanda, membră NATO, marchează o etapă strategică - demonstrând încrederea internațională crescândă în abordarea de apărare stratificată a lui Rafael.

O caracteristică a companiei israeliene este dată de faptul că a ales să construiască parteneriatele locale ce asigură suveranitatea industrială a partenerilor.

Altfel spus, o caracteristică definitorie a strategiei internaționale a Rafael este angajamentul său față de producția locală, dezvoltarea în comun și creșterea industrială suverană. Aproape jumătate din volumul record de comenzi al Rafael, în valoare de 17,7 miliarde de dolari, provine din contracte de export - multe dintre acestea incluzând conținut și producție locală semnificative. Rafael și-a stabilit și extins prezența în Regatul Unit, Germania, Republica Cehă și în alte țări, asigurând asistență tehnică, producție și instruire în regiune.