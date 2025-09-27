search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Ce ar însemna pentru România o victorie a partidelor pro-ruse în Moldova: „Va mai aresta cineva grupările suveraniste în frunte cu Călin Georgescu?"

Publicat:

Ștefăniță Radu, colonel în rezervă și doctor în Istorie Contemporană, a prezentat pe rețelele de socializare ce s-ar întâmpla cu România, dacă partidele pro-ruse ar câștiga alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie.

Ce s-ar întâmpla cu România dacă partidele pro-ruse ar câștiga alegerile din Moldova/FOTO: Arhivă
Ce s-ar întâmpla cu România dacă partidele pro-ruse ar câștiga alegerile din Moldova/FOTO: Arhivă

În mare parte, acesta a susținut că Rusia ar avea o influență tot mai mare în politica românească, menționând chiar o posibilă ieșire a României din Uniunea Europeană, pe modelul Brexit.

„Ce se întâmplă cu România, dacă Dodon, Voronin și Stoianoglu câstigă alegerile in Republica Moldova:

- predau Transnistria Armatei Roșii. Mai precis facilitează aducerea a zeci de mii de soldați ruși pe Nistru, care să facă joncțiunea cu cei din Herson, ștrangulând astfel Ucraina și anulându- i accesul la mare. Nu mai avem acest scut gigantic.

- rușii vor ocupa sudul regiunii Odesa si se vor instala pe Dunăre. Tot platoul Marii Negre va fi reîmpărțit după cum vor ei.

- cu rușii la 200 km de București credeți ca va mai aresta cineva grupările suveraniste în frunte cu Călin Georgescu? Șoșoacă vorbea ieri de tancuri sovietice, cu referire la justiție.

- rușii vor intra cu bocancii in viața politică de la noi. Se vor găsi suficienți patrioți care sa trădeze si suficienți idioți utili să-i creadă.

- baza strategică Mihail Kogălniceanu este compromisă, fiind prea aproape de inamic.

- dat fiind pericolul extern, va exista o neîncredere cronică în economia României si așa distrusă de corupție și impostură.

- scenariul ROexit e foarte probabil. Gândiți-vă, 45% din România l-au votat pe Simion.

- NATO are capacități la noi. Dar, oare, credeți că Trump ne va ajuta in caz de nevoie? Iar dacă el nu, ceilalți o vor face?

- neamul românesc nu se va mai regăsi într-o formulă comună pentru, că nu trebuie exclus scenariul anexării Republicii Moldova.

- am întors armele cu grație de vreo câteva ori în istorie. O putem repeta oricând. Clasa politică de azi e o garanție a acestei posibilități”, a afirmat acesta.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova se vor desfășura pe data de 28 septembrie.

Potrivit unui sondaj realizat de iData, publicat pe 8 septembrie, Blocul „Patriotic”, format din socialiști, comuniști, partidul condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, și partidul fostului premier Vasile Tarlev, se afla pe primul loc în opțiunile alegătorilor.

Blocul de opoziție era urmat îndeaproape de PAS, care înregistra 24,3% din intențiile de vot la nivel general și 34,7% dintre alegătorii deciși. 

De asemenea, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după alegerile parlamentare.

