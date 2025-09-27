Dominic Fritz, mesaj înainte de alegerile din Moldova: „Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica”

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că şi la Timişoara se poate vota pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, iar fiecare vot e o declaraţie de libertate.

„Mâine, Moldova e la răscruce. Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica. Dar la o răscruce nu stai pe margine şi îi laşi pe alţii să aleagă pentru tine. Când ştii că viaţa ta, viitorul copiilor tăi şi destinul ţării depind de o alegere, mergi şi alegi tu”, scrie primarul Timişoarei, pe Facebook.

Dominic Fritz precizează că exact acum 5 ani, în 27 septembrie 2020, timişorenii au arătat că vot cu vot se schimbă destinul unui oraş.

„Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european. Şi la Timişoara se poate vota. (..) Uită-te pe lista de prieteni şi în agenda telefonului. Dacă ai colegi, prieteni sau cunoscuţi care pot vota mâine, spune-le că îi susţii. Fiecare vot e o declaraţie de libertate”, scrie Fritz.

Potrivit unui sondaj realizat de iData, publicat pe 8 septembrie, Blocul „Patriotic”, format din socialiști, comuniști, partidul condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, și partidul fostului premier Vasile Tarlev, se afla pe primul loc în opțiunile alegătorilor.

Blocul de opoziție era urmat îndeaproape de PAS, care înregistra 24,3% din intențiile de vot la nivel general și 34,7% dintre alegătorii deciși.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, se vor desfășura fără exit-polluri. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă în acest sens, venită din partea companiei de sondaje iData.