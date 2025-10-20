CCR declară constituțională legea privind reducerea cheltuielilor bugetare. Singură excepție: testarea poligraf a inspectorilor ANAF

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis parțial obiecția de neconstituționalitate formulată împotriva Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice si pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Judecătorii de la CCR au declarat neconstituțională doar prevederea referitoare la testarea cu poligraf (detectorul de minciuni) a angajaților ANAF, în timp ce restul legii a fost considerată constituțională.

Obiecția viza atât legea în ansamblu, cât și mai multe articole din aceasta. CCR a stabilit că actul normativ respectă prevederile Constituției, cu excepția articolului care introducea testarea obligatorie cu poligraf a inspectorilor ANAF.

Decizia vine în contextul în care legea prevedea că, pentru combaterea corupției și fraudelor fiscale, angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală ar fi urmat să fie supuși testării periodice cu detectorul de minciuni, o măsură considerată de CCR ca fiind neconstituțională.

Restul articolelor contestate rămân în vigoare, legea urmând să continue procesul legislativ fără prevederea referitoare la poligraf.