Decizia CCR privind pensiile speciale a aprins spiritele pe Reddit. Mulți spun că doar protestele mai pot schimba ceva

Decizia Curții Constituționale de a respinge reforma pensiilor speciale a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale, unde mulți au criticat faptul că legea a fost blocată din nou. Unii se gândesc să iasă la protest.

Un utilizator a întrebat pe Reddit dacă oamenii ar ieși în stradă după decizia CCR privind pensiile speciale, iar foarte mulți au răspuns că da — consideră protestul singura formă de presiune care mai poate schimba ceva.

„Dacă nu o să existe presiunea populației nu se v-a schimba nimic, nici USR și nici Bolojan nu au putere să lupte cu genul ăsta de corupție înrădăcinată”, a scris un internaut.

Un altul a sugerat că nu doar împotriva pensiilor speciale ar trebui să se organizeze proteste, „ci și a rezultatelor execrabile ale sistemului de justiție care e mai corupt și mai docil cu mafioții ca niciodată”.

Legat de modul în care CCR face dreptate, un alt internaut a scris pe Reddit că:

„Între prima decizie CCR pe întreruperea prescripției și a doua decizie sunt ani. Ani în care Parlamentul putea frumos să modifice articolul cu pricina dar "complet întâmplător" a uitat să o facă. Nu contestă nimeni muuuultele hibe pe care CCR le are, dar în acest caz vinovații principali îi găsești în clădirea aia mare din Piața Constituției unde așteaptă cu interes alegerile să mai tragă pe dreapta încă un mandat”, a scris el.

Referindu-se la motivele pentru care Curtea Constituțională a respins modificările privind pensiile speciale, un alt utilizator a comentat cu amărăciune: „Oricum, vinovații sunt mereu aceiași”.

„Membrii CCR sunt pusi și controlați de partide la fel cum sunt și parlamentarii. E o iluzie, o diversiune să discuți unde e vina intre CCR și parlament. Vina e la PSDNLDMR, și asta include și parlament, și guvern, și CCR, și CSM, și ICCJ și multe altele”, a explicat el.

Un alt participant la discuție a declarat, hotărât, că el va merge la protest: „Eu merg la protest. Noi suntem ăia care i-am pus în pozițiile în care sunt (...)”, a scris el.

„Și dacă ne arestează jandarmii?”, a scris un altul, ceva mai temător, făcând probabil aluzie la evenimentele din 10 august 2018, când românii care protestau faţă de Ordonanţa 13 au fost goniți din Piața Victoriei cu gaze lacrimogene si tunuri cu apă. Unii dintre protestatari au fost urmăriți pe străzile din zonă și bătuți cu violență.

CCR apără pensiile magistraților

CCR a admis luni obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu, a declarat că legea privind modificarea pensiilor speciale „din start era discriminatorie”. „Sunt 6 categorii de pensii speciale. S-au gândit că doar la magistrați trebuie să o aplice”, a spus el.

Respingerea a venit pe fondul lipsei avizului CSM, astfel că, „probabil CCR nu a intrat pe problema de fond”, mai spune fostul judecător constituțional.

Procedura „poate fi reluată peste o lună, două, trei”, după publicarea motivației CCR, conchide acesta.