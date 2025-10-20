search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Pensiile speciale ale magistraților, din nou pe masa CCR. De ce ar putea fi respinsă iar eliminarea lor

0
0
Publicat:

Eliminarea pensiilor speciale a fost deja contestată la Curtea Constituțională de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în 6 mai 2020, inițiativa a fost declarată neconstituțională. Acum, problema revine pe masa judecătorilor CCR, care sunt chemați din nou să se pronunțe. Cătălin Pop, avocat și specialist în activitatea Curții Constituționale, explică pentru „Adevărul” la ce se uită judecătorii constituționali și în ce situații pot exista schimbări de decizie.

Curtea a amânat decizia pentru 8 octombrie FOTO Inquam / Octav Ganea
Curtea a amânat decizia pentru 8 octombrie FOTO Inquam / Octav Ganea

Proiectul adoptat de Parlament prin asumarea răspunderii Guvernului, care prevede creșterea vârstei de pensionare și scăderea pensiilor speciale ale magistraților, a ajuns la CCR, la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Judecătorii constituționali au amânat de două ori soluționarea sesizării. Odată pentru 8 octombrie și o dată pentru 20 octombrie, prelungind astfel așteptarea publică.

Decizia pe această inițiativă reprezintă miza principală a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare, premierul dând de înțeles că ar putea demisiona în cazul în care proiectul va fi declarat neconstituțional de judecătorii CCR, așa cum s-a mai întâmplat în 2020.

Noua inițiativă prevede însă doar situația magistraților, fiind excluși judecătorii constituționali sau chiar parlamentarii, care erau incluși în proiectul precedent. Proiectul actual indică și o prelungire a vârstei de pensionare pe parcursul a 10 ani.

De ce a fost respins proiectul din 2020

Motivând decizia din 2020, Curtea Constituțională transmitea că nu au fost respectate exigențele impuse fiecărui domeniu de reglementare. În contextul în care legea criticată avea un caracter profund eterogen, vizând statute profesionale diferite, precum și funcții de demnitate publică, toate tratate împreună.

CCR mai puncta, de asemenea, la acel moment, că în procedura de adoptare s-a încălcat ordinea de sesizare a Camerelor Parlamentului, ambele observații din urmă fiind date de faptul că proiectul anterior conținea și abrogarea pensiilor pentru foști parlamentari.

O altă obiecție a Curții a constat în faptul că nu avea la bază nicio documentare sau fundamentare, cercetare sau studiu de impact, fiind încălcate în acest sens prevederile constituționale ale art.1 alin.(3) și (5) care consacră statul de drept, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor.

De asemenea, Curtea a constatat în final că legea a fost adoptată și cu încălcarea caracterului general obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale, reglementat de art.147 alin.(4) din Constituție, potrivit căruia deciziile sale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, având aceleași efecte pentru toate autoritățile publice și toate subiectele individuale de drept.

La ce se vor uita judecătorii CCR în analiza actuală

Cătălin Pop, avocat și specialist în activitatea Curții Constituționale, autor al cărții „Curtea Constituţională a României: comportament judiciar strategic”, care analizează toate deciziile CCR, explică pentru „Adevărul” că deciziile Curții „sunt luate în mod strategic, nu pur politic”, considerând mai mulți factori:

Citește și: Culisele planului ambițios al Libanului de a dezarma Hezbollah

„Analiza mea arată că Curtea Constituțională nu ia decizii pur politice. Asta e concluzia. Niciodată, nicio curte constituțională de niciunde, din nicio țară sau o curte supremă de justiție, nu ia decizii pur politice, ci deciziile sunt strategice. Adică se iau în considerare mult mai mulți factori decât doar cei legali sau doar cei politici. Deci avem de-a face cu un organism sau instituție a statului care așa a fost gândită, așa e gândită peste tot în lume, nu este o excepție, nu facem noi opinie separată, în așa fel încât să fie luate decizii bune din cât mai multe perspective: economice, politice, sociale, legislative. Deci, din toate punctele de vedere, acolo trebuie să fie profesioniști pe mai multe paliere. Deciziile sunt luate în mod strategic, dar nu pur politic”.

Jurisprudența anterioară, printre elementele cheie analizate

Trebuie să se uite la propria jurisprudență. Dacă pot să urmeze acea jurisprudență și să respingă legea, dacă în trecut au respins-o. Dar, de asemenea, având în vedere că există judecători noi, pot să apară gândiri diferite, argumente diferite, și atunci ne putem aștepta și la o decizie diferită” - Cătălin Pop, avocat și specialist în activitatea Curții Constituționale

Avocatul Cătălin Pop subliniază că, în luarea deciziei, judecătorii se vor uita însă în primul rând la dosar, elementele sesizate de Înalta Curte și motivarea inițiativei, care trebuie să prezinte un studiu de impact. Însă deciziile trebuie să aibă în vedere și jurisprudența anterioară.

Fiind într-o compunere diferită, au fost aleși judecători noi față de momentele trecute, trebuie să se uite și la deciziile anterioare, la propria jurisprudență, să vadă în ce sens au decis judecătorii diferit, pentru că acum sunt alții. Trebuie să se uite la propria jurisprudență. Dacă pot să urmeze acea jurisprudență și să respingă legea, dacă în trecut au respins-o. Dar, de asemenea, având în vedere că există judecători noi, pot să apară gândiri diferite, argumente diferite, și atunci ne putem aștepta și la o decizie diferită”, mai explică avocatul.

Schimbarea jurisprudenței Curții, treptată

În general, diferențele de decizie ale CCR sunt „punctuale și făcute cu timpul”, adică prin decizii de neconstituționalitate parțială luate de-a lungul mai multor ani. 

„De principiu, judecătorii știu ce s-a întâmplat în trecut și iau decizii echilibrate. Adică iau în considerare și ce a fost în trecut și ce o să fie după. De obicei - revirimentele jurisprudențiale - adică schimbări de jurisprudență se întâmplă cu timpul. Se întâmplă treptat. Dacă se fac schimbări de la o decizie la alta, vine foarte mult argumentat, se discută de ce s-a schimbat jurisprudența, fie pe diferite legi sau în funcție de obiectul legii, dar mereu se argumentează de ce a trebuit să se schimbe. Asta pentru că și Curtea argumentează prin deciziile ei că trebuie și să se ralieze la bunul mers al societății. Societatea din România nu mai este la fel ca cea din 1995. Atunci, Curtea Constituțională judecă și în acord cu dezvoltarea societății”, mai explică avocatul Cătălin Pop.

Deciziile care i-au privit pe magistrați de-a lungul anilor nu indică un „pattern” (n. r. - model), însă, de regulă, parlamentarii au dat adesea greș în ceea ce privește reglementarea în cazul acestei categorii, fiind constatate mai des fie greșeli de procedură, fie neconstituționalități de fond.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia
gandul.ro
image
Liliecii opresc podul peste Dunăre! Austria se lovește de aceeași problemă ca România
mediafax.ro
image
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvaluire şoc a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Diferența dintre verificare și revizie tehnică periodică a instalației de gaze: ce spune legea și cât de des trebuie făcute ca să nu iei amendă
playtech.ro
image
Incredibil! Cine e analistul care a pariat pe victoria lui Metaloglobus cu FCSB! Mutu și Nicolescu, șocați în direct: “Ești dubios tare!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Blocul explodat în Rahova urmează să fie demolat. Locatarii intră escortați în apartamente pentru a-și recupera lucrurile. Anunțul făcut de prefectul Capitalei
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a presimțit moartea! Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze