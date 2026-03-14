Studenţii au protestat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei şi marile centre universitate din ţară. „Scrieți legi pentru Educație, sau împotriva ei?”

Câteva zeci de studenți au ieșit sâmbătă în stradă în București și în marile orașe universitare pentru a-și exprima nemulțumirea față de subfinanţarea Educaţiei.

În cursul serii de sâmbătă, 14 martie, studenți din mai multe centre universitare au organizat proteste pentru a atrage atenția asupra reducerii burselor și diminuării drepturilor care le sunt acordate, inclusiv a celor legate de transport. Tinerii susțin că noile prevederi adoptate de Guvern vor afecta interesul pentru studii și riscă să ducă la creșterea abandonului școlar.

Acțiunile, denumite generic „Manifest pentru Educație”, au fost iniţiate de organizațiile studențești membre ale Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Protestele au început la ora 19:00 în Piața Victoriei din București și s-au desfășurat simultan în orașe precum Timișoara, Cluj-Napoca și Alba Iulia.

Organizatorii au explicat faptul că manifestațiile sunt menite să atragă atenția asupra nivelului insuficient de finanțare a educației, în condițiile în care proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 prevede alocarea a doar aproximativ 3,03% din PIB pentru acest domeniu.

Participanții au venit cu pancarte pe care au afișat mesaje precum: „Buget mic pentru educație, discursuri mari”, „Economia, salvată din bursele studenților”, „Bursa nu e un bonus, e un necesar”, „Scrieți legi pentru educație sau împotriva ei?”, „Suntem viitorul, dar fără bursă suntem doar un vis amărât” și „Studenții nu trăiesc cu aplauze”.

La Alba Iulia, o tânără a purtat o pancartă cu mesajul: „Știți bancul cu statuia? Statu ia tot”, în timp ce la Timișoara protestatarii au afișat mesajul: „Performanță fără finanțare? Glumă bună!”.

Un student de la Universitatea din Alba Iulia a explicat motivele acțiunilor: „Manifestăm împotriva prevederilor legii 141 din anul anterior, prin care ne-au fost luate destul de multe drepturi, de la burse, până la gratuități pentru transport. Credem că trebuie să avem un cuvânt de spus. Dacă se va continua în acest mod, abandonul școlar o să crească, iar tinerii vor fi tot mai puțin interesați să facă studii, pentru că, dacă nu au susținere, nu vor vedea rostul să studieze”.