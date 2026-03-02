search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Rusia condamnă SUA și Israelul pentru atacurile asupra Iranului. Kremlinul le califică drept „agresiune directă”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat SUA pentru atacurile asupra Iranului, coordonate cu Israelul, pe care le califică drept o „agresiune directă”.

Dmitri Peskov/FOTO: AFP
Dmitri Peskov/FOTO: AFP

„Pot spune doar că suntem în contact constant cu conducerea iraniană și discutăm situația din această țară. În același timp, continuăm dialogul cu conducerea statelor afectate de conflict, inclusiv cu statele din Golful Persic”, a declarat luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de Reuters

„În ceea ce privește negocierile mediate de Oman între Statele Unite și Iran, putem cu siguranță să ne exprimăm profunda dezamăgire că, în ciuda rapoartelor privind progresele semnificative în aceste negocieri, situația s-a deteriorat totuși până la o agresiune directă”, a mai transmis oficialul rus. 

De asemenea, președintele Vladimir Putin a calificat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale drept „cinică” și contrară normelor morale și dreptului internațional, şi a transmis condoleanţe omologului său.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele profunde în legătură cu uciderea Liderului Suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comisă într-o încălcare cinică a tuturor normelor moralei umane și ale dreptului internațional”.

Președintele rus a evidențiat admirația sa pentru Ali Khamenei, remarcând rolul său esențial în consolidarea relațiilor dintre Rusia și Iran.

„În țara noastră, Ayatollah Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a avut o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor prietenoase ruso-iraniene și la ridicarea acestora la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”, a transmis acesta.

 „Vă rog să transmiteți cele mai sincere simpatii și sprijin familiei și prietenilor Liderului Suprem, guvernului și întregului popor iranian”, a încheiat.

Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran. Fiica, nepotul, nora și ginerele Liderului Suprem au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Atacul aerian a făcut parte dintr-un plan îndrăzneț de a elimina întreaga conducere a regimului de la Teheran și a semnalat începutul unui atac masiv din partea SUA și Israelului, care a aruncat întregul Orient Mijlociu într-un conflict regional.

Rusia

