Ambasadorul Israelului la Berlin: „Iranul vrea să târască Europa în război. De 47 de ani, regimul mollahilor o duce de nas”

Ron Prosor, ambasadorul Israelului în Germania, a acuzat Iranul, luni, 2 martie, că vrea să târască Europa în războiul din Orientul Mijlociu, potrivit dpa.

Prosor a declarat că presupusul atac cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, stat membru al UE, este un semn că Iranul încearcă să atragă europenii în acţiunile de luptă, relatează agenția de presă străină, citată de Agerpres.

„Sperăm că Europa va vedea acest lucru şi va răspunde în consecinţă - modul în care va răspunde este o decizie care va fi luată de Europa”, a spus el.

Ambasadorul Israelului în Germania a amintit, în acest context, de clauza de asistenţă reciprocă consacrată în articolul 42 din Tratatul UE, care obligă statele membre să sprijine alte state atacate.

De asemenea, Ron Prosor a criticat Europa pentru că s-a bazat prea mult timp pe negocierile cu Iranul.

„De 47 de ani, regimul mollahilor negociază cu Europa, spunând poveşti din 'Din o mie de nopţi', practic ducând Europa de nas", afirmă Ron Prosor în comentariile sale pentru dpa.

Amintim că, în noaptea de duminică spre luni, un atac cu dronă a avut loc asupra bazei aeriene britanice din Akrotiri, o suburbie a oraşului cipriot Limassol.

Drona ar fi un aparat fără pilot de tip Shahed de concepţie iraniană, a declarat preşedintele Nikos Christodoulides la televiziunea cipriotă, adăugând că nimeni nu a fost rănit.

Pagube „minime”

Ministerul britanic al Apărării a confirmat, de asemenea, incidentul, afirmând că pagubele au fost „minime".

Marea Britanie a anunțat că participă la o operaţiune militară defensivă în Orientul Mijlociu, în contextul în care Teheranul ripostează la atacurile pe scară largă lansate sâmbătă de Statele Unite şi Israel.

Germania şi-a rezervat, de asemenea, dreptul de a lua „măsuri militare defensive", conform ministrului de Externe Johann Wadephul, care a afirmat luni că soldaţii germani staţionaţi în Iordania şi Irak „se vor apăra dacă vor fi atacaţi".