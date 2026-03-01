search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Românii blocați în țările din Orientul Mijlociu care au închis spațiul aerian în urma atacării Iranului de către SUA și Israel trăiesc zile de coșmar. Un român care nu poate pleca din Emiratele Arabe Unite a relatat că a fost nevoit să caute pe cont propriu cazare. Nu știe când se va putea pleca, la ce costuri sau cu ce.

Războiul din Iran are ecouri în tot Orientul Mijlociu FOTO Atta Kenare AFP via Getty Images jpg
Războiul din Iran are ecouri în tot Orientul Mijlociu FOTO Atta Kenare AFP via Getty Images jpg

Războiul declanșat în Iran a prins sute de români captivi în alte țări din Orientul Mijlociu care și-au închis sau suspendat temporar spațiul aerian. Câteva sute sunt în Emiratele Arabe Unite, conform reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe. Nu știu când vor putea părăsi țara în care, de două zile, alertele sunt normalitatea.

Vlad Jipa se află în Emirate împreună cu soția și copilul, iar sâmbătă, 28 februarie 2026, ar fi trebuit să urce în avion spre casă. În aeroportul din Abu Dhabi a aflat, alături de alte sute de persoane, că nu se mai pleacă.

Ieri a fost groaznic. Începând de la momentul în care am intrat în aeroport a început panica. Vedeam avioane de vânătoare peste tot, se auzeau bubuituri, lumea plângea - nu una sau două persoane, zeci de persoane, femei și copii, plângeau. Nimeni nu știa nimic, de la consulat nu ne comunicau nimic. De-abia după 2-3 ore ne-au comunicat niște lucruri generale pe care oricum le știam de peste tot – din presă, de la alte persoane”, a relatat românul.

Tuturor le-a fost clar că nu mai decolează niciun avion și că trebuie să-și caute din nou cazare. Au început demersul pe cont propriu. Prețurile au urcat, prelungirea șederii fiind și din punct de vedere financiar un stres major pentru foarte mulți.

„Ce face celula aia de criză?"

De la autorități au primit un mesaj potrivit căruia vor beneficia de sprijin în vederea extinderii șederii, doar că lucrurile nu stau nici pe departe conform acestui anunț, spune românul.

Având în vedere evenimentele din zonă începute ieri urmate de măsura închiderii temporară a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite și din zona Golfului Arab, autoritățile emirateze au informat că în colaborare cu liniile aeriene și agențiile de turism, pentru persoanele cărora le-au fost anulate cursele, începând cu data inițială de check-out, acestea vor beneficia de sprijin în vederea extinderii șederii până vor putea pleca în siguranță, cu o cursa aeriana operațională. Vă încurajam să discutați în timp util, cu managementul hotelurilor unde sunteți cazați și să aveți pregătită dovada anulării zborului inițial”, li s-a transmis turiștilor blocați în Abu Dhabi.

Românii au așteptat zadarnic în aeroport, sâmbătă, să poată pleca Sursa FOTO: Vlad Jipa
Românii au așteptat zadarnic în aeroport, sâmbătă, să poată pleca Sursa FOTO: Vlad Jipa

Noi împreună cu alți români am încercat să vorbim la hoteluri. Hotelurile spun că ele nu intră în campania aceasta, ca să-i spun așa. Sunăm la autoritățile emirateze, ei ne spun să vorbim direct la hoteluri. Consulatul nostru nu depune niciun fel de diligențe, să poarte negocieri în numele nostru, să fixeze unul, două, trei hoteluri și să discute direct la nivel de consulat, astfel încât să nu fim noi victime sigure. (...) Altfel discută de la consulat, de la ambasadă, cu hoteluri, altfel pun problema, altfel spun ceea ce ne-au trimis nouă. Nu înțeleg de ce ne pun pe noi să facem acest lucru. Sau să ne pună după ce au stabilit ei niște principii, niște poduri între noi și hotelurile respective, între noi și autoritățile de aici. Pentru că ei dau foarte bine la televizor sau unde apar și spun că sunt în strânsă legătură cu noi. În ce sens? Care este legătura? Că eu nu comunic cu nimeni. Mai trimite din când în când numărul de consulat niște poze pe care eu le am dinainte să le trimită ei. Că ne acordă suport, că este foarte mare atenție, că e celulă de criză. Ce face celula aia de criză? ”, a semnalat Vlad Jipa.

Citește și: Pe ce mizează Iranul și SUA în război. Argumentele celor două forțe militare, analizate de un expert în securitate

„Ne uităm la prețuri. Un bilet pentru marți, dacă va fi să fie marți, este 1.500 euro de persoană”

Românul recunoaște că în primul moment, dacă ar fi avut posibilitatea să plece, cu toții s-ar fi gândit cât de sigur este zborul, având în vedere alertele. Duminică problema a devenit când s-ar putea întâmpla să decoleze un avion care să-i ducă spre casă și, deloc de neluat în seamă, la ce preț vor fi biletele.

Ne uităm pe prețul biletelor. Un bilet, pe eSky, pentru marți, dacă va fi să fie marți, este 1.500 euro de persoană. Asta ar însemna 4.500 euro. Va fi bătaie pe locuri, nu ne spune nimeni nimic. Asta ar trebui să facă consulatul. Să ne prioritizeze, să alcătuiască niște liste, să ne comunice stadiul în care suntem, din punct de vedere al securității în primul rând și în al doilea rând al repatrierii. Este incredibil”, a adăugat Vlad Jipa.

Duminică, în Abu Dhabi lucrurile au fost mai liniștite decât în ziua precedentă, deși avertizările au continuat să vină. „Au venit niște alarmări, se mai aud niște avioane, drone, și niște bubuituri. Astăzi a fost mai liniște dar asta nu înseamnă nimic, pentru că noi nu ne putem mișca de aici”, a mai precizat românul.

Faptul că nu sunt „blocuri căzute peste tot” nu le dă însă siguranță. „De exemplu aseară am aflat că aeroportul din Abu Dhabi a fost atins de o dronă. Doar ce fusesem acum două ore acolo. Nu este suficient de grav? (...) Gândiți-vă ce e în sufletul nostru, pentru că noi trecem peste momentele astea. Cumva, sub o formă sau alta, va trebui să așteptăm, bineînțeles, că nu va deschide nimeni spațiul aerian pentru noi, cetățenii români, dar ce facem în momentul în care plecăm? Ne vom permite să plecăm din punct de vedere financiar? Vom prinde locuri? Nu ne spune nimeni nimic. Ne va asigura cineva, va impune cineva măcar firmelor din România să trimită un avion la un preț rezonabil, așa cum am luat biletele? Că noi am luat biletele la un anumit preț”, a mai arătat turistul român.

Citește și: „Zburăm aproape liberi și nestingheriți deasupra Teheranului. Acesta este doar începutul”. Israelul anunţă că domină spaţiul aerian al Iranului

Problema locurilor de cazare este una reală, a mai spus românul, acesta reușind să rezerve o zi de cazare plus alte două, la două hoteluri diferite. Nu știu cât timp vor mai avea de stat, informațiile din presă vorbesc despre o amplificare a evenimentelor, iar comunicarea cu autoritățile române nu este nici pe departe cea pe care turiștii și-o doresc.

Avertizările sunt frecvente Sursa: Vlad Jipa
Avertizările sunt frecvente Sursa: Vlad Jipa

Noi suntem singuri aici. Suntem pe cont propriu, să știți. Indiferent ce s-ar spune. Nu vă așteptați că stăm lângă blocuri prăbușite, dar din când în când să treacă câte o rachetă sau câte o dronă, să auzim că la un kilometru, doi a bubuit o bombă, Doamne-ferește, este... Nu am crezut vreodată că vom fi puși în situația asta. Și cu atât mai mult să-mi pun familia în situația asta. Chiar sunt dezamăgit de autoritățile care gestionează această situație, autoritățile din țară noastră, pentru că noi suntem în responsabilitatea lor”, a mai spus românul.

Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
