Un adolescent a fost arestat pentru crimă, după ce o fetiță de nouă ani a fost găsită moartă în Marea Britanie

Un adolescent a fost arestat sub suspiciunea de crimă, după moartea unei fetițe de nouă ani, la o adresă din Weston-super-Mare, sud-vestul Angliei, relatează, marți, The Independent

Poliția a anunțat că a fost chemată să intervină la Lime Close, în zona Mead Vale a orașului, luni, în jurul orei 18.09.

O fetiță de nouă ani a fost declarată moartă la fața locului.

Copila a fost înjunghiată mortal într-o casă situată pe o stradă liniștită din Somerset.

Poliția și paramedicii au fost chemați la adresa din Weston-super-Mare luni, puțin după ora 18:00.

Un adolescent a fost arestat mai târziu în fața gării Worle, la mai puțin de jumătate de milă de locul faptei, și reținut sub suspiciunea de ucidere a Ariei Thorpe, în vârstă de nouă ani.

Un adolescent a fost arestat în apropiere, în Worle, la ora 18.19. Băiatul, principalul suspect în cazul morții copilei, a rămas în custodia Poliției.

„Știm că întreg orașul Weston-super-Mare va fi îndurerat și șocat să afle această veste absolut îngrozitoare. Familia fetei a fost informată aseară despre ceea ce s-a întâmplat. Ne este imposibil să exprimăm în cuvinte durerea și suferința pe care (rudele) o simt în acest moment. Le transmitem sincere condoleanțe și ne vom asigura că vor primi sprijinul unui ofițer special instruit”, a declarat comisarul Jen Appleford.

O anchetă penală este în curs de desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor crimei.

Urmează să fie efectuată și o autopsie.

„Din respect pentru familie, rugăm oamenii să nu speculeze asupra circumstanțelor sau identității persoanelor implicate, deoarece acest lucru nu va face decât să sporească suferința enormă. Nu avem nicio îndoială că această comunitate se va uni în fața acestei tragedii. Ancheta se desfășoară la proprietate, ca parte a investigației noastre. Rugăm oamenii să aibă răbdare și înțelegere, în timp ce se desfășoară această activitate. Ne vom asigura că ofițerii noștri sunt disponibili pentru a oferi asigurări și sprijin tuturor”, a mai spus Jen Appleford, citat de The Independent.

Comisarul a adăugat că, în zilele următoare, prezența poliției în zonă va fi intensificată:

„Rugăm pe oricine are motive de îngrijorare să ne contacteze, însă dorim să asigurăm populația că nu avem cunoștință de existența unui risc crescut pentru siguranța publică. Vom continua să oferim informații actualizate publicului pe măsură ce ancheta noastră avansează”.

