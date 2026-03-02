CTP critică excursia elevilor români în Dubai: „Și ce să vadă acolo, ce obiective culturale? Burj al-Arab 7 stele, pisi la plajă, gigălăi?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, pe Facebook, excursia unui grup de 28 de elevi din Vrancea în Dubai, însoțiți de două adulte, întrebând retoric ce obiective culturale pot vizita tinerii în Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu.

„Lecția Dubai. Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu? Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?”, a scris CTP, pe FB.

În postarea sa, gazetarul a mai subliniat ironia situației. „Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient...”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

Excursia elevilor în Dubai fost organizată de Centrul de Limbă Engleză din Focșani, coordonat de profesoara Ligia Harasim. Pe lângă aceasta, grupul este însoțit de profesoara Oana Nedelcu. Conform site-ului local de știri Actualitatea Vrânceană, excursia nu este legată de instituțiile școlare din Vrancea și include copii din clasele V-XI.

Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai, împreună cu două cadre didactice, sunt în siguranță și beneficiază de toate condițiile necesare într-un hotel din apropierea aeroportului, după ce spațiul aerian a fost închis în urma conflictului din Iran, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion.

Elevii și profesorii însoțitori au fost cazați într-un hotel aflat în apropierea aeroportului, unde beneficiază de toate condițiile necesare, potrivit surselor oficiale.

„Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. La acest moment, sunt în siguranță și bine”, a precizat Sorin Ion, pentru Agerpres.

Consulul României în Dubai, Viorel Badea, s-a deplasat la hotel pentru a discuta cu elevii și i-a sfătuit să aștepte cu calm ameliorarea situației pentru a putea reveni în țară.