Video Mai multe avioane americane s-au prăbușit în Kuweit. Intervenție în forță pentru salvarea echipajelor

Ministerul Apărării din Kuweit a declarat luni, 2 martie, că mai multe avioane de război americane s-au prăbușit, pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuweit, colonelul Saud Al-Atwan a anunțat că mai multe aeronave militare americane s-au prăbușit, dar a confirmat că toți membrii echipajelor sunt în siguranță, a transmis armata într-o postare pe platforma de socializare X.

Oficialul a precizat că autoritățile au lansat prompt operațiuni de căutare și salvare, evacuând de urgență echipajele. Membrii echipajelor au fost transportați la spital pentru evaluare medicală și îngrijire.

Colonelul Saud Al-Atwan a adăugat că autorităţile competente investighează cauzele accidentului şi a îndemnat publicul şi mass-media să obţină informaţii din surse oficiale.

Luni dimineață o dronă iraniană a lovit, potrivit relatărilor, Ambasada Statelor Unite din Kuwait. Videoclipuri care circulă pe rețelele sociale arată fum ridicându-se din incinta ambasadei.

De asemenea, un avion de luptă F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene americane s-a prăbușit în vestul Kuwaitului. Pilotul s-a catapultat în siguranță și, potrivit mai multor surse, a suferit răni minore.

Americanii din Kuweit au fost îndemnați să nu-și părăsească locuințele

„Nu veniți la ambasadă. Adăpostiți-vă în reședința dumneavoastră, la cel mai de jos etaj disponibil, departe de ferestre. Nu ieșiți afară”, a declarat Departamentul de Stat pentru Afaceri Consulare al SUA.

Tensiunile în Orientul Mijlociu au escaladat. Mai multe explozii au fost raportate în Abu Dhabi și Dubai, precum și bubuituri puternice în Doha, după ce rachete și drone iraniene au vizat și Kuweitul și Bahrain.