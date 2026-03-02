Video Accident șocant în Constanța: Un șofer a zburat cu mașina peste sensul giratoriu, după care s-a oprit pe trotuar

Un șofer de 25 de ani a sărit cu mașina peste un sens giratoriu din orașul Ovidiu, județul Constanța, după care se oprește pe trotuar. Accidentul a avut loc luni dimineață, 2 martie.

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. După ce a aterizat pe trotuar, autoturismul a mai rulat câțiva metri și s-a răsturnat. La fața locului au intervenit atât salvatorii de la ISU Dobrogea cât și echipaje SAJ, scrie Ziua de Constanța.

Conducătorul auto, în vârstă de 25 de ani a refuzat să fie transportat la spital. Acesta nu a avut nevoie de descarcerare fiind ieșit din autoturism la sosirea salvatorilor.

În urma evenimentului rutier, autoturismul a fost grav avariat.