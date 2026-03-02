Guvernul Libanului cere grupării pro-iraniene Hezbollah să „își predea armele”, după loviturile israeliene asupra Beirutului

Guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, cerându-i să predea statului armele pe care le deţine. Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a anunţat „interzicerea imediată a tuturor activităţilor militare şi de securitate ale Hezbollah”, cerând formaţiunii pro-iraniene „să îşi predea armele statului libanez” şi să îşi limiteze acţiunea politică, scrie Agerpres.

Locuitorii Libanului sunt încă traumatizaţi de cel mai recent război dintre Hezbollah şi Israel, din octombrie 2023 până în noiembrie 2024, în care bastioane ale Hezbollah au fost bombardate.

Luni dimineață, Hezbollah a lansat un atac cu rachete și drone în nordul Israelului, drept represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma loviturilor americano-israeliene asupra Iranului.

Gruparea a susținut că a vizat un sit de apărare antirachetă situat la sud de Haifa. Atacul marchează prima acțiune directă a Hezbollah împotriva Israelului de la intrarea în vigoare a armistițiului mediat de SUA între Israel și Liban, în noiembrie 2024.

Ulterior, Israelul a anunțat că a început o operațiune terestră împotriva mișcării șiite libaneze.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat că ofensiva ar putea continua „mai multe zile”.

„Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, trecem la ofensivă”, a afirmat el într-un mesaj video difuzat de armată. „Trebuie să ne pregătim pentru mai multe zile de lupte, poate multe. Este necesară o pregătire defensivă solidă și o ofensivă desfășurată în valuri, în mod continuu.”

Loviturile masive israeliene asupra Libanului au ucis luni cel puţin 31 de persoane şi 149 de răniţi, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii.