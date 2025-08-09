search
Sâmbătă, 9 August 2025
Publicat:

Post Malone, artistul nominalizat de 9 ori la premiile Grammy, a fost un monument de modestie și dedicare la Untold X. El a demonstrat unor staruri de moment, precum Albert NBN, că artist adevărat nu este cel care înjură și jignește, ci cel care atinge mințile și inimile publicului său.

Post Malone a trăit fiecare piesă la maximum. FOTO: Untold
Post Malone a trăit fiecare piesă la maximum. FOTO: Untold

Post Malone și-a început la Untold X turneul „THE BIGG ASS WORLD TOUR”, care va ajunge 18 orașe din Europa, inclusiv Berlin, Munchen, Londra, Barcelona, Madrid.

Nu numai prin show-ul de pe scenă, dar și din comportamentul său din seara în care a ieșit în centrul Clujului, artistul texan a dat o lecție de comportament fiecărui star, român sau străin. Post Malone a ieșit, joi seara, în centrul orașului, unde a băut cu fanii, a făcut poze și a stat de vorbă, fără fițe și fără aere de vedetă. Într-un moment al concertului, artistul a demonstrat că a și învățat ceva. El i-a salutat pe cei 60.000 de fani prezenți pe Cluj Arena cu „Noroc”:

„Cine are o bere acolo? Cred că o să-mi iau și eu una. Aseară am învățat un cuvânt nou, cred că l-am reținut bine, înseamnă „noroc”. Sper ca toată lumea să se distreze în seara asta”, a spus el, apoi a strigat „Noroc” de mai multe ori, cu un pahar cu bere în mână.

Post Malone alături de fani în centrul Clujului. FOTO: Foaia Transilvană
Post Malone alături de fani în centrul Clujului. FOTO: Foaia Transilvană

Pe parcursul întregului show, Austin Richard Post a fost un monument de modestie, el a mulțumit  publicului aproape după fiecare piesă și a făcut mai multe plecăciuni. Gesturile sale de recunoștință, la fel ca interpretarea pieselor, au fost autentice și sincere, astfel că publicul s-a manifestat extraordinar, făcând din primul concert al turneului o experiență extraordinară și pentru artist.

Până la finalul concertului, cei 60.000 de spectatori de pe Cluj Arena au simțit că pe scenă este un prieten cu care oricând poți să bei un pahar de bere, mai degrabă decât un star internațional, nominalizat de 9 ori la premiile Grammy. Pe de altă parte, Posty s-a ridicat la nivelul premiilor internaționale primite prin faptul că a trăit la maximum fiecare piesă, dedicarea cu care s-a implicat în concert fiind simțită și recompensată de public.

În contextul în care unii artiști de moment cred că pentru a fi un cool trebuie să jignești - ne amintim aici de trapperașul Albert NBN care spunea la Beach, please - „Îmi bag … în România/Pe țara voastră mă p…/Eu nu sunt de România/Și deja când sunt în State/Vreau să vă iau banii”, Post Malone a demonstrat că a fi vedetă nu înseamnă să ai fițe, ci să reușești să ajungi la mințile și inimile publicului tău și să faci lumea lor un loc mai bun decât a fost înainte de a te asculta. Și asta a făcut cu vârf și îndesat Post Malone. 

 În timpul recitalului, Posty, cum îl alintă fanii, și-a mai aprins câte o țigară. Părea ca este la o bere cu prietenii. Îmbrăcat ca un star de muzică country – cu cizme de cowboy, blugi și cămașă în carouri, artistul a impresionat publicul cu atitudinea sa modestă și prietenoasă.

După câteva piese, artistul s-a adresat publicului:

„Româniaaa! Doamnelor și domnilor, numele meu e Austin Richard Post și am venit în seara asta să vă cânt niște piese și să ne facem mangă în acest timp”.

Apoi el s-a arătat încântat că este la Untold, cel mai „bad ass” festival.

„Înainte să începem, vreau să vă spun, sincer, fiecăruia dintre voi, „nebunilor”: mulțumim că ne-ați primit în țara voastră frumoasă. Am fost în multe locuri frumoase de-a lungul vieții, dar nu am mai fost niciodată în țara asta frumoasă. Și e atât de frumoasă! Mulțumim că ați fost așa de amabili cu noi. De azi pornim turul nostru european și vreau să vă spun, Untold și România, mulțumim că faceți primul concert din tur atât de extraordinar! Este ireal”, a spus Posty de pe scenă, emoționând mii de oameni.

Citește și: Untold X intră în istorie. Rețeta succesului: investiții de 24 de milioane de euro, profit de 80 de milioane pentru Cluj

„Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că e imposibil să-ți urmezi visul”

Artistul a ținut și un adevărat discurs motivațional pentru zecile de mii de fani de la Untold. El a vorbit despre începuturile carierei sale și greutățile prin care a trecut, despre modul în care a fost privit de-a lungul timpului: „De multe ori în viața mea, oamenii s-au uitat de sus la mine și mi-au spus că sunt un „one hit wonder” (un artist care are un hit și apoi dispare-nr) și mizerii de genul acesta, dar nimeni nu mi-a spus că într-o zi voi ajunge la un festival extraordinar ca acesta, într-o țară extraordinară ca aceasta, așa că vă mulțumesc. Vreau să spun oricăruia dintre voi căruia îi este frică să-și urmeze visul: nu lăsați pe nimeni de pe planeta aceasta să vă spună că este imposibil. Nu cotează ce vrei să faci în viața asta, fa-o cât de bine poți, fă-o cu încredere și cu entuziasm ”.

Show-ul live al unuia dintre cei mai populari artiști ai zilelor noastre a avut o mare influență din muzica country, adusă însă în prezent printr-un sunet modern și timbrul său vocal care-i permită să câte și hip-hop, dar și rock. Piesele au fost pline de emoție, starul renunțând la imaginea de dur din hiturile sale hip hop. Chiar și unul dintre hiturile sale hip-hop „Rockstar” a fost „îndulcit” cu acorduri instrumentale cu iz de country.

Cam aceeași tendință a fost vizibilă la piesele sale „clasice” precum „White Iverson”, „Sunflower”, „Congratulations”, „Circles”. Starul a interpretat și piese precum „Wrong Ones”, „What Don't Belong to Me”, „Pour Me a Drink” de pe noul album F-1 Trillion.

La final, Post Malone a coborât în mijlocul fanilor, i-a salutat și a ajuns până în zona echipei de sunet, căreia i-a mulțumit în fața întregii arene. Într-un moment al concertului, Posty s-a pus în genunchi, apoi a coborât de pe scenă pentru a strânge mâinile fanilor săi și a le mulțumi.

„Mulțumesc România, ești extraordinară!”, și-a luat el rămas bun.

„Mi-a dat încredere că pot să fac tot ce-mi doresc”

Participanții la concert au avut cuvinte de laudă la adresa show-ului artistului american Post Malone:

„Cred că a fost cea mai frumoasă noapte din viața mea”.

„Mi-a dat încredere că pot să fac tot ce-mi doresc”.

„Am trăit fiecare moment ca și cum a fost ultima clipă, nu știu, mi-a plăcut super-mult”.

„Te iubesc Post Malone”.

Am reținut că nu trebuie să nu renunți la visele tale. Să dai tot ce ai mai bun”.

„Să fim mai fericiți că viața e frumoasă”.

„Să dai tot ce poți indiferent de cât de greu îți este în viață”

Cine este Post Malone

Post Malone este una dintre cele mai influente figuri din muzica contemporană. Artistul a fost nominalizat de 9 ori la premiile GRAMMY®. Numele său real este Austin Richard Post și s-a născut pe 4 iulie 1995 în Syracuse, New York, SUA.

Citește și: Program special pentru mai multe linii de transport în comun cu ocazia Untold. Anunțul oficial al CTP Cluj

A devenit cunoscut în 2015 cu piesa sa de debut „White Iverson”, care a atras rapid atenția industriei muzicale. Este recunoscut pentru stilul său eclectic, ce combină hip-hop, pop, rock și country. Primul său album, Stoney (2016), a inclus hituri precum „Congratulations” și a fost urmat de albume de succes precum Beerbongs & Bentleys și Hollywood’s Bleeding. A colaborat cu artiști celebri precum Swae Lee, Ozzy Osbourne, 21 Savage și The Weeknd.

Piesa „Rockstar” (feat. 21 Savage) a stat opt săptămâni pe primul loc în topul Billboard Hot 100. „Sunflower”, realizată împreună cu Swae Lee pentru coloana sonoră a filmului Spider-Man: Into the Spider-Verse, a devenit un hit global.

