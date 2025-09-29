Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”

Explozia prețurilor îi ia prin surprindere pe români, iar banala ciocolată nu face excepție. Comercianții invocă diverse motive, dar internauții au descoperit cu surprindere că aceeași marfă este mai ieftină în țări ca Germania și Olanda.

Prețurile cresc de la o zi la alta, „biciuite” de inflație, iar românii fac față tot mai greu. Pe rețelele de socializare, mulți își spun oful, iritați de scumpirile pe care le consideră lipsite de temei. Spre exemplu, prețul banalei ciocolată, dar și a altor produse s-a dublat în mai puțin de un an, cel puțin în anumite magazine, deși inflația este de aproape 10% în luna septembrie, iar amploarea scumpirilor nu s-ar justifica.

Pe platforma Reddit, internauții au dezbătut problema tocmai pornind de la prețul unei tablete de ciocolată. „În pandemie era scuza cu lanțul de aprovizionare. Acum ce scuză mai au?”, a fost postarea unui internaut, însoțită de fotografia unei tablete de ciocolată. Suficient pentru a porni o întreagă discuție.

„Întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”

Printre primele răspunsuri a fost unul sec. „A crescut prețul la cacao”, a scris cineva. „Nu te contrazic. Dar când scade prețul la cacao, simte cineva? Că mie mi se pare că orice materie prima ar fi (petrol, cacao etc.), prețurile reacționează numai când crește prețul, nu și când scade”, a replicat altul. „La benzinărie când crește prețul petrolului..crește prețul benzinei. Când scade la jumătate…. «mai avem stoc cu prețul ăla umflat»”, a fost alt răspuns. „La un moment dat era negativ prețul per barril (te plăteau să îl iei) și la noi tot era 6 lei litru de produs finit. Dacă fraierii cumpără, de ce să scadă. Este logică Milka / Mondelez”, a comentat alt internaut.

„Bine ai venit în capitalism!”, a fost o ironie la care cineva a răspuns imediat: „Fix că nu e capitalism. Este întâlnirea dintre cei fără scrupule cu prostii care cumpără.”

În discuție au intervenit mai mulți internauți care fie lucrează direct la firme producătoare de ciocolată, fie la unele care se ocupă de aprovizionare sau de distribuție. Fără excepție, ei au vorbit despre faptul că, în realitate, prețul la cacao a scăzut, dar adaosurile comerciale sunt tot mai mari.

Taxele care sufocă totul

„Lucrez la aprovizionare pentru o firma din industria alimentară ce folosește cacao. Prețul la cacao este la jumătate față de anul trecut”, a scris cineva. Altul a enumerat câteva dintre taxele introduse și a concluzionat că în curând leul va avea nevoie de o nouă corecție.

„Taxa pe alimente cu zahăr, TVA mai mare, taxa de fraier, taxa la taxa, extra taxa… În ritmul ăsta, peste câțiva ani va trebui să tăiem din nou câteva zerouri de la RON”, a scris el. „Va fi moment bun de schimbat moneda când se va face euro 10 lei”, s-a amuzat altcineva.

Alții și-au amintit că nu foarte demult prețul tabeltei respective de ciocolată era mult mai mic. „Acum câțiva ani erau 10 lei cele mari”, a constatat el.

„Alea sunt deja între 18-30 de lei, în funcție de preferințe”, a răspuns cineva. „Da, good old times! Ce să mai zic de iaurtul cu fructe de la Muller care era 5 lei și acum e 10-12 lei”, a întărit altul. „Am văzut una la Kaufland la 45 de lei. Redusă”, a intervenit un internaut.

„Valabil la extrem de multe produse, și deseori și cu o calitate inferioară față de vest”, a constatat cineva. „Cât se poate de corect! Am luat, ocazional, aceleași produse de la magazin italienesc (import direct Italia), și nemțesc. Se simte diferența. Din păcate, nu mulți ne permitem să luăm direct din vest via magazinele astea, fiindcă sunt scumpe”, i-a dat altul dreptate.

România, mai scumpă ca Germania

A fost momentul în care un internaut din Germania a afirmat că prețurile din România le depășesc pe cele de acolo.

„Locuiesc în Germania, am avut un șoc comparând prețurile și calitatea față de România. Pe lângă asta, magazinele românești din Germania îți vând la suprapreț chiar și pentru standardele germane, noi românii nu ne schimbăm oriunde ne-am duce în lume”, a scris el.

În discuție a intervenit cineva care a spus că aceeași marfă, dar mult mai ieftină, poate fi cumpărată prin Amazon, din Germania: „Din Amazon Germania le poți cumpăra direct, transport gratuit la 50 de euro coletul. Also mai multe produse sunt mai ieftine la ei pentru că... surprised pikachu”.

Un alt internaut a povestit că prețul unei sticle de apă, de asemenea, a ajuns să coste tot mai mult. „M-am oprit la un Carrefour să îmi iau o apă la 0.5. Cel mai apropiat aparat de case era unul de aqua. Bag mâna repede, iau sticlă, iar când dau să plătesc îmi cere 4 lei. M-am oprit o secundă și m-am uitat nedumerit la ambalaj pentru că mă gândeam că la prețul ăla era una la 2 litri. Setea a învins rațiunea…”, a comentat el.

„Nu era producția de cacao afectată? + taxele pe zahăr și etc”, a încercat cineva. „Nu, sunt jigodii comercianții. Ea spre magazine pleacă la prețul de 4,36 de lei până la 10 lei este adaosul comerciantului. Cu drag! Dacă nu lucra bărbatu-miu în domeniul asta, nici eu nu știam”, a spus o doamnă.

Valabil de la ciocolată până la orice

„Scuza de acum e că pot să ceară 2 euro pe imitația de ciocolată, iar lumea va da. E ca la țigări: câți n-au spus că se lasă la 20 lei, dar îi vezi și acum dând 30 lei pe un pachet? La fel și carbogazoasele. Ai observat să umble oamenii cu mai puține baxuri de cola în coș față de acum 5 ani? Restaurantele? Nesimțit de scumpe. Terasele? Pline”, s-a înfuriat cineva.

„Nu mai suntem săraci. Așa arată piața de acum. Mai mult decât să nu cumperi n-ai ce face”, s-a consolat altul.

Însă un alt internaut a pus punctul pe i. „Sunteți cam obositori cu «scuzele». N-au nevoie de nicio scuză să mărească prețul, o fac pentru că gușterii cumpără în continuare. Degeaba va plângeți pe Reddit dacă tot cumpărați”, a comentat el.

„Vă spun doar atâta, ciocolata se cumpără de la distribuitor cu 4,36 de lei, dar magazinele își pun adaos. Cu plăcere!”, a scris cineva. „Am lucrat cu Mondelez și prețul de distribuitor în țara în care am lucrat cu ei era de 4 ori mai mic decât prețul întâlnit la raft, după adaosuri”, a întărit altcineva.

„Nu știu, eu când observ că prețul care mi se cere este prea mare pentru ce mi se oferă, nu mai cumpăr. E valabil de la ciocolată până la abonamente. Dacă toată lumea face asta, probabil că piață se va regla la un moment dat de la sine. De exemplu, Carrefour vindea săptămâna asta ciocolată Milka cu BBD apropiat la 3.5 RON. E clar că au de unde să lase la preț. Acum vreo doi ani erau niște hamburgeri congelați (carne reală, nu mizeriile care mai sunt la refrigerate acum) la Lidl, luam frecvent la 15-20 RON cutia cu trei, până când au crescut brusc prețul la 35. N-am mai luat până când i-am văzut reduși din nou la 15 RON cu termen scurt, dar mai apoi i-au scos de tot. Economia funcționează pe prezumția că oamenii iau decizii pur raționale, ceea ce e extrem de fals. Și pe asta se bazează și afacerile. Dar ar avea și ele nevoie de un dus rece, altfel ne devenim un feudalism consumeristic unde muncim doar pentru Milka, comenzi Glovo și Netflix”, a intervenit cineva.

Aproape dublu fațǎ de nemți

„Cât timp oamenii cumpără în continuare (orice) și nu înlocuiesc cu o varianta mai ieftină, prețul acelui produs se va menține”, a întărit altul.

Altcineva a afirmat că aceeași ciocolată se vinde cu 6 lei, preț vechi, într-o rețea locală de supermarketuri din Târgu Mureș. „Este lăcomia supermarket-urilor, într-un magazin oarecare sau un lanț mai mic (ex Darina Târgu Mureș) prețul e același că înainte, 6 lei. E pur și simplu lăcomia lor.”

„Niște nesimțiți, la fel au făcut și cu Heidi, cu portocale, zmeură sau neagră minim 70% de la 9, 80 lei au făcut-o 12,90 lei și acum 15,98 lei la Auchan, să o mănânce ei, nu au nici un motiv să crească prețurile în halul asta, și asta cu criza de cacao este alibiul perfect pentru ca importatorii și afaceriștii cu cacao să își mărească profiturile, la fel e și cu cafeaua, aceeași poveste”, a intervenit altul în discuție.

„S-a rupt lanțul, a ruginit, e criza arborelui de cafea, e criza maimuțelor care polenizau arborii de cafea, e criză de lipici pentru închis pachetul… Alege ce criză vrei”, a enumerat cineva scuzele comercianților.

Cineva care se pretinde german mutat în București a afirmat că prețurile din România sunt egale cu cele din Elveția, la salarii evident mult mai mici: "Dragi români, voi plătiți prețuri de Elveția și Germania cu un salar mai mic și nu știu cum funcționează. Cu stimă, un neamț care s-a mutat recent în București.”

Au intervenit în discuție români care locuiesc în Germania și Olanda și au confirmat cele spuse de el:

„În Olanda, la Albert Heijn, cel mai scump supermarket al lor, este 1,65 euro...”.

„Eu în Germania dau 1.19 euro până în cel mult 1.49 euro. Deci practic dați aproape 2x mai mult la ciocolată decât un german... Iar salariul median la noi este de 52.000 de euro pe an vs 21.132 de euro pe an. Adică salariu median de 2.5x mai mic decât în Germania și prețuri de 2x mai mari decât în Germania”, a scris un român din Germania.

„Nu mai știți poveștile alea când mai auzeai că ciocolată va deveni un bun de lux? Well, ne apropiem de vremurile”, a constatat altcineva.

Vinovații fără vină

Bineînțeles, nu au lipsit nici discuțile în comntradictoriu despre care partid sau politician ar fi principalul vinovat pentru situația dramatică a economiei și pentru inflația uriașă.

„Mulțumește actualului guvern format din USR/PSD/PNL/UDMR + actualul președinte pentru creșterea taxelor, inflației, distrugerea economiei și scăderea nivelului de trai. Prețurile or să continue să crească, la fel și taxele numai nivelul de trăi o să scadă!”, a tunat un internaut, însă a fost rapid contrazis de altul. „Actualului guvern care matură după ultimele 3? Mulțumește-i lui Ciolacu, dacă chiar vrei să mulțumești cuiva”, a fost replica instantă.

A intervenit între ei alt internaut, ceva mai cerebral. „Evident că întotdeauna vor fi de vină cei care au fost înainte. Dacă nu v-ați săturat de prosteala asta pe față o meritați cu vârf și îndesat. Guvernul care va veni va da vină pe guvernul unchiului Fester, apoi celălalt guvern va da vină pe guvernul de după guvernul Bolojan și tot așa. Așa și Colacul a dat vina pe ăia de dinainte, iar ăia de dinainte pe ceilalți. Dar la fraieri va prinde mereu”, a spus acesta.

„Sunteți fascinanți încercând să gășiți explicații, grafice prețuri cacao. Dragi prieteni, breaking news: lăcomia comercianților români nu este de subestimat. Marjele de profit în România sunt enorme, comparativ cu alte țări europene, sigur, de vină este de asemenea, clientul, needucat, care cumpără oricum orice, fără să pedepsească cumva un vânzător”, a afirmat cineva.

„Eu mă gândeam că scad prețurile la marfa ce vine din UE, de când am întrat în Schengen și pe terestru. Practic nu mai sunt cozi cu tirurile la întrarea în țară, costuri operaționale mai mici. În realitate prețurile nu au scăzut, probabil justificarea ar fi bufferul de marfă generat în depozite create la noi în țară. Și totuși teoretic transportul ar trebui să coste mai puțin când intră în țară”, a scris altcineva.

„Prost e ăla care dă, nu ăla care cere. Dacă lumea ar strânge tare din buzunar, ar scădea și prețul. E cerere și ofertă, dacă se cumpără la prețul asta ce motiv au să scadă?”, a rezumat cineva mersul lucrurilor.

Ce se întâmplă cu inflația

România este din nou țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și așa a fost de fiecare dată în ultimii 5 ani, cu rare excepții de câte o lună. Cu toate acestea, în ultimele luni, s-a distanțat tot mai mult față de celelalte țări.

Datele oficiale ale Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, confirmă acest lucru fără niciun dubiu. Potrivit sursei citate, dacă media ratei anuale a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, în România în România atingea 8,5%. Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,6%), în timp ce ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,5%), Estonia (6,2%) şi Croaţia (4,6%), conform Agerpres, care citează Eurostat.

Iar veștile pentru români sunt departe de a fi bune. În loc să scadă, inflația va continua să crească, iar odată cu ea prețurile. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirma, luna trecută, că inflaţia va înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7% în luna septembrie. Abia spre finalul anului așteptările economiștilor ar fi că inflația va începe ușor să coboare, dar că v continua să fie peste 9%.