Inflația din România, de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Ce scumpiri s-au înregistrat la principalele categorii de mărfuri

Miercuri, 17 Septembrie 2025
Publicat:

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Mărfurile alimentare s-au scumpit în august. FOTO Shutterstock
Mărfurile alimentare s-au scumpit în august. FOTO Shutterstock

Țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost, luna trecută: Cipru (0%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,6%), scrie Agerpres, citând datele Eurostat.

România, printre țările UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei

La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,5%), Estonia (6,2%) şi Croaţia (4,6%).

Comparativ cu cifrele aferente lunii iulie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru ţări şi a crescut în 14 state membre, inclusiv în România (de la 6,6% până la 8,5%).

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a rămas stabilă în luna august la 2%, ţinta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,44 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,62 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,19 puncte procentuale.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni: 5,7%

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică, de la 7,84% în luna iulie, rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 - august 2024) a fost 5,7%", se arată în comunicatul INS.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Inflaţia va forma o „cocoaşă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, spunea, în august, huvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Economie

