Breaking Un elev de 12 ani a fost înjunghiat cu un cuţit de bucătărie de un coleg, în curtea unei școli din Arad

Un incident grav a avut loc vineri, 8 mai, la Liceul Tehnologic din comuna Vinga, județul Arad, unde un elev în vârstă de 12 ani a fost înjunghiat de un coleg, în timpul unei pauze.

Potrivit primelor informații, cei doi copii, colegi în clasa a V-a, au avut un conflict spontan care a degenerat. În urma altercației, unul dintre elevi a folosit un cuțit de bucătărie, provocându-i răni colegului său.

Personalul școlii a intervenit imediat și a alertat serviciile de urgență prin apel la 112.

La fața locului au fost trimise de urgență echipaje medicale, inclusiv un elicopter SMURD, care a preluat elevul rănit și l-a transportat la un spital din Timișoara.

Autoritățile au precizat că băiatul rănit era conștient și stabil în momentul preluării de către medici.

„Prima intervenție a fost a celor de la SMURD Vinga, după care a fost solicitat și elicopterul SMURD. Băiatul de 12 ani prezenta multiple plăgi la nivelul spatelui și brațelor, dar este conștient și cooperant, fiind transportat la Timișoara”, a declarat slt. Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad, potrivit aradon.

Inspectorul școlar general Marius Gondor a anunat că la nivelul unității de învățământ a fost declanșată o anchetă internă.

De asemenea, Poliția a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.