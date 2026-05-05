Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
CNIR preia cinci proiecte majore: Autostrada Făgăraș–Brașov, Arad–Oradea și podul Giurgiu–Ruse 2

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță preluarea a cinci proiecte majore de infrastructură rutieră, cu o lungime totală de aproximativ 300 de kilometri. Printre acestea se numără autostrada Făgăraș–Brașov, drumul expres Arad–Oradea, autostrada București–Alexandria, „alternativa Techirghiol” și noul pod peste Dunăre Giurgiu–Ruse 2.

Cinci proiecte majore de infrastructură rutieră, preluate de CNIR: FOTO FB CNIR
Potrivit unui anunț făcut marți, 5 mai, de companie pe Facebook, transferul acestor obiective reprezintă „un pas important pentru accelerarea implementării” și pentru o mai bună coordonare a costurilor și a etapelor de dezvoltare. Mutarea este realizată în conformitate cu prevederile OUG 55/2016 și urmărește grăbirea licitațiilor și corelarea cu proiectele deja gestionate de CNIR.

Autostrada București–Alexandria, prioritară pentru siguranța rutieră

Preluarea autostrăzii București–Alexandria ar urma să impulsioneze un proiect considerat esențial pentru reducerea accidentelor și a traficului intens de pe DN 6, unul dintre cele mai periculoase drumuri naționale. CNIR subliniază că noua autostradă va fi corelată cu drumul de mare viteză București–Giurgiu, aflat în prezent în etapa studiului de fezabilitate.

„Sunt obiective care vor deservi un bazin semnificativ de populație, inclusiv transporturile de marfă, și vor aduce noi investiții în sudul țării”, transmite compania.

Podul Giurgiu–Ruse 2, conexiune strategică între trei capitale

Pentru noul pod peste Dunăre, CNIR afirmă că este nevoie de o infrastructură modernă pe una dintre cele mai aglomerate rute dintre România și Bulgaria, mai ales în sezonul estival. Podul ar urma să devină o verigă strategică între București, Sofia și Atena, orașe care nu sunt încă legate prin drumuri de mare viteză.

Compania precizează că proiectul va fi sincronizat cu viitoarele autostrăzi București–Giurgiu și București–Alexandria, iar pentru etapa de execuție ar putea fi analizată și o finanțare prin parteneriat public–privat.

Drumul expres Arad–Oradea, parte din Via Carpathia

Drumul expres Arad–Oradea, preluat acum de CNIR, este considerat un proiect strategic în cadrul coridorului Via Carpathia. CNIR spune că își propune începerea lucrărilor chiar în acest an.

„Vom avea nu doar o legătură modernă între cele două municipii sau între Autostrăzile A1 și A3, ci una între nordul și sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră și Mediterană”, arată compania.

Accelerare pentru autostrada Făgăraș–Brașov și „alternativa Techirghiol”

Pentru autostrada Făgăraș–Brașov, parte a A13, CNIR promite finalizarea rapidă a documentației și o corelare cu proiectele majore din zona Brașovului, inclusiv cu perspectivele de extindere spre Ploiești și Bacău.

În ceea ce privește „alternativa Techirghiol”, compania subliniază rolul esențial al Portului Constanța și al stațiunilor de pe litoral în economia națională.

„Prin realizarea «Autostrăzii Litoralului», asigurăm o infrastructură modernă, pentru timp redus de deplasare, siguranță în trafic și încurajarea unor noi investiții”, precizează CNIR

