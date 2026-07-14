search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal pe banii de pensie: sindicatele resping investițiile din Pilonul II în industria militară

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Planul prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în Pilonul II în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament a generat reacții diferite din partea instituțiilor și organizațiilor implicate. Blocul Național Sindical (BNS) cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului, în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri și impactul asupra participanților la sistemul de pensii private.

Colaj foto cu armament și muniție românească
Sindicatele resping folosirea banilor din Pilonul II pentru industria militară. Foto arhivă

Dezbaterea are loc într-un context în care statele europene își cresc investițiile în apărare, iar industria militară a devenit un domeniu strategic. În același timp, Pilonul II reprezintă unul dintre cele mai importante mecanisme de economisire pe termen lung pentru români, prin care contribuțiile participanților sunt investite pentru obținerea unor randamente destinate viitoarelor pensii.

BNS: economiile pentru pensie nu trebuie folosite pentru finanțarea industriei militare

Blocul Național Sindical a anunțat că se opune proiectului legislativ prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării.

Organizația sindicală afirmă că a luat act „cu îngrijorare” de inițiativa legislativă susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului.

Potrivit BNS, banii acumulați în Pilonul II reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență.

„Orice inițiativă care vizează utilizarea economiilor pentru pensie ale românilor trebuie analizată cu maximă prudență”, transmite organizația sindicală.

Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru anumite politici publice.

BNS critică lipsa beneficiilor economice generate de achizițiile militare

Un argument central al BNS este legat de modul în care România a realizat achizițiile de tehnică militară în ultimele decenii.

Sindicaliștii susțin că România a cumpărat echipamente și tehnologii militare în valoare de miliarde de dolari, însă aceste contracte nu ar fi generat suficiente beneficii economice interne prin mecanisme de compensare economică de tip offset.

Potrivit BNS, astfel de mecanisme ar fi trebuit să ducă la investiții directe în România, transferuri de tehnologie, dezvoltarea unor capacități de producție și crearea unor locuri de muncă în industria locală.

Organizația sindicală afirmă că, în cazul achizițiilor militare, România ar fi trebuit să urmărească nu doar obținerea de echipamente, ci și dezvoltarea unei baze industriale proprii.

9 milioane de români, vizați de scăderile la pensii. Care este, de fapt, legătura dintre război și Pilonul II

În acest context, BNS invocă exemplul Poloniei, despre care susține că a reușit să dezvolte una dintre cele mai puternice industrii de apărare din regiune prin negocieri care au urmărit atragerea de investiții, tehnologii și capacități de producție.

ASF atrage atenția asupra modului în care ar putea fi realizate investițiile

Autoritatea de Supraveghere Financiară a analizat proiectul și a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care pot investi fondurile de pensii private.

Una dintre problemele ridicate de ASF este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.

ASF a atras atenția că obiectivul principal al fondurilor de pensii private trebuie să rămână protejarea intereselor participanților, prin investiții care țin cont de criterii precum randamentul, riscul și diversificarea portofoliilor.

Autoritatea a recomandat analizarea proiectului și din perspectiva implicațiilor strategice, inclusiv prin consultarea instituțiilor competente în domeniul securității naționale.

Miza pentru participanții la Pilonul II

Pilonul II de pensii funcționează pe principiul administrării private a unor contribuții obligatorii, iar administratorii fondurilor investesc aceste sume în diverse instrumente financiare pentru a obține randamente pe termen lung.

Orice modificare a regulilor de investiții are impact asupra modului în care sunt gestionate economiile acumulate de participanți.

Susținătorii investițiilor în industria de apărare argumentează că fondurile de pensii pot contribui la finanțarea unor sectoare strategice și la dezvoltarea economică. Criticii proiectului susțin însă că investițiile trebuie analizate în primul rând prin prisma interesului financiar al participanților și a protejării economiilor destinate pensiei.

Dezbaterea continuă în Parlament

Proiectul legislativ privind extinderea posibilităților de investiții ale fondurilor de pensii private în companii din domeniul apărării se află în proces de dezbatere.

În timp ce BNS cere retragerea inițiativei și avertizează asupra riscurilor utilizării banilor din Pilonul II pentru astfel de investiții, ASF solicită o analiză atentă a efectelor asupra participanților și asupra pieței de capital.

Tema aduce în prim-plan o întrebare mai largă: cum pot fi utilizate resursele financiare private pentru dezvoltarea unor domenii strategice fără ca obiectivul principal al acestor fonduri - protejarea economiilor pentru pensie - să fie afectat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la conducerea Iranului un fost mare inamic al Tel Avivului
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Viorel Pașca cere autorităților să îi returneze bătrânii luați din azile. Ce ar fi dispus să facă pentru intrarea în legalitate
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Ion Oblemenco „fierbe“ pentru Champions League! Câți fani sunt așteptați la duelul dintre Universitatea Craiova și ML Vitebsk. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
libertatea.ro
image
VIDEO Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
digisport.ro
image
Cum a fost primită Norvegia acasă, după cel mai bun Mondial al său
click.ro
image
Un elev din Buzău va fi singurul român la WorldSkills-Shanghai, la calificarea sudor: "Dacă știi bine o meserie, toată lumea te caută"
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie
observatornews.ro
image
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
cancan.ro
image
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
prosport.ro
image
Câți ani trebuie să lucrezi ca infirmier sau îngrijitor pentru stagiu complet. Explicațiile Casei de Pensii
playtech.ro
image
Vine salvarea pentru echipele cu probleme din SuperLiga! Câți bani primesc pe 15 iulie
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
FIFA a luat decizia în privința Argentinei
digisport.ro
image
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Élysée. „Mereu elegantă și feminină, Prima Doamnă!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Cum arată mama lui Connect-R! Imagini inedite cu cei doi
mediaflux.ro
image
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Insula mai puțin cunoscută din Grecia care i-a cucerit pe doi români. „Aici am mâncat cea mai bună bougatsa, cu doar 3 euro”
click.ro
image
Ce gen de femeie detestă Cătălin Botezatu? Bianca Drăgușanu e vizată și ea? „Nu la asta se uită bărbații!”
click.ro
image
Care sunt liceele din București unde s-a intrat cu cele mai mici medii în 2025. Cum arată clasamentul și rezultatele la Bacalaureat
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
Cartofi cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1140146435 jpg
Cartofii care seduc: rumeniți perfect, cu ciuperci aromate
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Insula mai puțin cunoscută din Grecia care i-a cucerit pe doi români. „Aici am mâncat cea mai bună bougatsa, cu doar 3 euro”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!