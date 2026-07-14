Scandal pe banii de pensie: sindicatele resping investițiile din Pilonul II în industria militară

Planul prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în Pilonul II în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament a generat reacții diferite din partea instituțiilor și organizațiilor implicate. Blocul Național Sindical (BNS) cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului, în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri și impactul asupra participanților la sistemul de pensii private.

Dezbaterea are loc într-un context în care statele europene își cresc investițiile în apărare, iar industria militară a devenit un domeniu strategic. În același timp, Pilonul II reprezintă unul dintre cele mai importante mecanisme de economisire pe termen lung pentru români, prin care contribuțiile participanților sunt investite pentru obținerea unor randamente destinate viitoarelor pensii.

BNS: economiile pentru pensie nu trebuie folosite pentru finanțarea industriei militare

Blocul Național Sindical a anunțat că se opune proiectului legislativ prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării.

Organizația sindicală afirmă că a luat act „cu îngrijorare” de inițiativa legislativă susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului.

Potrivit BNS, banii acumulați în Pilonul II reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență.

„Orice inițiativă care vizează utilizarea economiilor pentru pensie ale românilor trebuie analizată cu maximă prudență”, transmite organizația sindicală.

Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru anumite politici publice.

BNS critică lipsa beneficiilor economice generate de achizițiile militare

Un argument central al BNS este legat de modul în care România a realizat achizițiile de tehnică militară în ultimele decenii.

Sindicaliștii susțin că România a cumpărat echipamente și tehnologii militare în valoare de miliarde de dolari, însă aceste contracte nu ar fi generat suficiente beneficii economice interne prin mecanisme de compensare economică de tip offset.

Potrivit BNS, astfel de mecanisme ar fi trebuit să ducă la investiții directe în România, transferuri de tehnologie, dezvoltarea unor capacități de producție și crearea unor locuri de muncă în industria locală.

Organizația sindicală afirmă că, în cazul achizițiilor militare, România ar fi trebuit să urmărească nu doar obținerea de echipamente, ci și dezvoltarea unei baze industriale proprii.

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În acest context, BNS invocă exemplul Poloniei, despre care susține că a reușit să dezvolte una dintre cele mai puternice industrii de apărare din regiune prin negocieri care au urmărit atragerea de investiții, tehnologii și capacități de producție.

ASF atrage atenția asupra modului în care ar putea fi realizate investițiile

Autoritatea de Supraveghere Financiară a analizat proiectul și a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care pot investi fondurile de pensii private.

Una dintre problemele ridicate de ASF este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.

ASF a atras atenția că obiectivul principal al fondurilor de pensii private trebuie să rămână protejarea intereselor participanților, prin investiții care țin cont de criterii precum randamentul, riscul și diversificarea portofoliilor.

Autoritatea a recomandat analizarea proiectului și din perspectiva implicațiilor strategice, inclusiv prin consultarea instituțiilor competente în domeniul securității naționale.

Miza pentru participanții la Pilonul II

Pilonul II de pensii funcționează pe principiul administrării private a unor contribuții obligatorii, iar administratorii fondurilor investesc aceste sume în diverse instrumente financiare pentru a obține randamente pe termen lung.

Orice modificare a regulilor de investiții are impact asupra modului în care sunt gestionate economiile acumulate de participanți.

Susținătorii investițiilor în industria de apărare argumentează că fondurile de pensii pot contribui la finanțarea unor sectoare strategice și la dezvoltarea economică. Criticii proiectului susțin însă că investițiile trebuie analizate în primul rând prin prisma interesului financiar al participanților și a protejării economiilor destinate pensiei.

Dezbaterea continuă în Parlament

Proiectul legislativ privind extinderea posibilităților de investiții ale fondurilor de pensii private în companii din domeniul apărării se află în proces de dezbatere.

În timp ce BNS cere retragerea inițiativei și avertizează asupra riscurilor utilizării banilor din Pilonul II pentru astfel de investiții, ASF solicită o analiză atentă a efectelor asupra participanților și asupra pieței de capital.

Tema aduce în prim-plan o întrebare mai largă: cum pot fi utilizate resursele financiare private pentru dezvoltarea unor domenii strategice fără ca obiectivul principal al acestor fonduri - protejarea economiilor pentru pensie - să fie afectat.