search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interes major pentru preluarea Şantierului Naval din Mangalia de către doi coloşi industriali. Vor să investească împreună

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Companiile Rheinmetall şi MSC au anunţat marţi, printr-un comunicat comun, că sunt interesate să investească împreună, în România, prin preluarea Şantierului Naval Mangalia, şi precizând că un astfel de demers ar deschide ”perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

Șantierul Naval Mangalia FOTO: Adevărul
Șantierul Naval Mangalia FOTO: Adevărul

”Preluarea şantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall şi MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elveţiană MSC, realizarea unor investiţii substanţiale în acest amplasament şi transformarea şantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcţii navale militare, cât şi civile”, se arată în comunicat, scrie News.

Conform celor două companii, revitalizarea şantierului naval din Mangalia este aşteptată să genereze efecte pozitive semnificative pentru regiune, contribuind la stabilitatea şi dezvoltarea mediului de afaceri local, argumentând că, pe termen lung, şantierul ar putea angaja câteva mii de persoane, iar dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forţei de muncă, precum şi înfiinţarea unui centru de excelenţă şi cercetare ar putea transforma regiunea într-un pol de competenţă şi ar putea încuraja tinerii să rămână în România.

”Planul actual prevede ca reluarea activităţii şantierului să depăşească construirea a celor patru nave planificate în prezent, care urmează să fie realizate de divizia Naval Systems a Rheinmetall. Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcţii navale. În acest context, Rheinmetall îşi propune să atragă în ţară programe europene şi globale suplimentare, consolidând astfel poziţia României în industriile de apărare şi construcţii navale”, se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte valorificarea activelor existente, cele două companii anunţă că operaţiunile actuale ar urma să fie continuate şi integrate într-un model de afaceri modernizat, în care experienţa existentă să fie valorificată şi extinsă, iar capacităţile şi resursele infrastructurii existente să fie optimizate suplimentar.

Rheinmetall este un grup german de tehnologie şi apărare, cunoscut la nivel mondial pentru producţia de echipamente militare şi sisteme de securitate. Ca furnizor de sisteme multi-domeniu, compania joacă un rol important în consolidarea capacităţilor de apărare ale Europei. În România, grupul cu sediul la Düsseldorf este prezent din 2024 prin Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaş, precum şi prin proiectul fabricii de pulberi de la Victoria. Prin divizia Naval Systems, înfiinţată în urma recentei achiziţii a şantierelor NVL de la grupul Lürssen, Rheinmetall este unul dintre principalii furnizori globali de sisteme navale şi este responsabil în special pentru programe majore ale Marinei germane.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim şi servicii logistice din lume, având o reţea extinsă şi expertiză în managementul lanţurilor globale de aprovizionare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
stirileprotv.ro
image
PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență
gandul.ro
image
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
mediafax.ro
image
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
fanatik.ro
image
Prima decizie luată în ședința PNL după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. PNL a votat pentru menținerea rezoluţiei de a nu mai guverna cu PSD
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
În ce condiții stagiul militar se ia în calcul la pensie. Când devine perioadă contributivă și în ce situații poți contribui suplimentar
playtech.ro
image
Două variante bombă pentru Neluțu Varga la CFR Cluj după plecarea lui Pancu la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce să bei seara pentru colesterolul ridicat, potrivit dieteticienilor
ziare.com
image
"Da, e adevărat": Daniel Pancu, de la CFR Cluj la Rapid! Salariul și durata contractului
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Ședință a PNL după ce Guvernul Bolojan a picat! UPDATE: Liberalii nu mai vor guvernare cu PSD
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Andreea Esca face bani frumoși cu șurele tradiționale. Pentru o noapte de cazare în locul copilăriei știristei de la PRO TV scoți din buzunar mai mult de jumătate din salariul minim pe economie
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Casa de poveste a Danei Rogoz din Viscri. Actrița a finalizat renovarea: „Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian