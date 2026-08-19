Un medic rezident a murit după ce s-a aruncat de la etaj, la Spitalul Universitar de Urgență

Un medic de 28 de ani a fost găsit decedat miercuri, 18 august, după ce a căzut de la etajul trei al Spitalului Universitar.

„La data de 19 august 2026, în jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 17 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui spital, din Sectorul 5”, a transmis Poliția Capitalei printr-un comunicat.

„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că miercuri, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar”, anunță Spitalul de Urgență, citat de Agerpres.

Conducerea spitalului a transmis condoleanțe familiei și colegilor medicului și a precizat că împrejurările și cauzele decesului sunt investigate de autoritățile competente. Instituția nu va oferi alte informații, din respect pentru familia îndoliată.

La fața locului au intervenit de urgență, atât un echipaj de poliție, cât și unul de prim ajutor. În ciuda efortului, însă, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta s-ar fi aruncat în gol de la un etaj superior al unității medicale. Surse spun că este vorba despre etajul al treilea.

Identitate acestuia și specialitatea în care lucra nu au fost comunicate oficial, însă sursele spun că acest era medic.

În momentul de față, autoritățile efectuează verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs acest incident.

Cazul urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri.

De asemenea, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.