O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe

O fetiță de numai 11 zile a sângerat ore întregi, înainte de a-și pierde viața. Ancheta deschisă după moartea ei a scos la iveală un șir de circumstanțe nefericite care, puse cap la cap, au contribuit la această tragedie.

Copila de doar 11 zile a sângerat ore întregi înainte de a muri. Foto: arhivă

Gwen Biesenbach avea doar 11 zile, în 2023, când părinții au dus-o la urgențe, la un spital din Texas, pentru că nu se mai oprea sângerarea din zona buricului, după ce acesta s-a desprins. Medicii au încercat mai multe metode pentru a controla hemoragia, dar au trecut ore până când fetița a primit vitamina K, tratamentul care ajută sângele să se coaguleze. Injecția nu era disponibilă în unitatea medicală la care ajunsese familia, iar în cele din urmă copilul a murit în aceeași dimineață.

Cazul, relatat de CNN pe baza unei investigații ProPublica, ridică întrebări atât despre deciziile luate de părinți înainte de nașterea fetiței, cât și despre intervenția personalului medical în orele în care Gwen a fost la camera de gardă.

Decizia părinților la nașterea micuței şi erorile medicale

Părinții, Stephanie și Eric Biesenbach, au ajuns cu Gwen la o cameră de gardă din New Braunfels, după ce au observat că locul de unde căzuse bontul ombilical continua să sângereze. Înainte să plece de acasă, mama ceruse sfatul moașei care asistase la naștere și îi trimisese fotografii, iar aceasta o sfătuise să meargă de urgență la spital.

Medicul Nicole Malouf, care a preluat bebelușul, a încercat să oprească sângerarea folosind un pansament special. Pentru că părea că problema s-a rezolvat, familia a fost lăsată să plece cu copila de doar 11 zile. Părinții au observat însă, chiar în parcarea clinicii, că sângele trecuse din nou prin hainele micuței și s-au întors imediat înăuntru.

De această dată, medicul a încercat alte metode. A schimbat pansamentele și a folosit nitrat de argint, o substanță utilizată pentru cauterizarea țesutului și oprirea sângerării. A repetat procedurile, dar hemoragia a continuat. În aproape trei ore, a încercat șapte metode diferite, fără să reușească să controleze situația.

La un moment dat, în discuția cu medicul, mama a menționat și un detaliu care putea fi important pentru stabilirea cauzei hemoragiei: Gwen nu primise injecția cu vitamina K la naștere. Stephanie și Eric Biesenbach refuzaseră injecția preventivă cu vitamina K recomandată nou-născuților și aleseseră administrarea orală de picături.

În această situație, o injecție cu vitamina K era esențială, numai că unitatea medicală la care au ajuns nu avea la dispoziție forma injectabilă a vitaminei.

Cu toate acestea, copilul a rămas la camera de gardă în timp ce medicul încerca să oprească sângerarea prin alte metode. Între timp, starea lui Gwen devenea tot mai îngrijorătoare, dar transferul la un spital cu servicii specializate pentru nou-născuți avea să dureze mult mai mult decât se așteptau părinții.

Transferul a venit după ore de așteptare

Atunci când a rămas fără nicio soluție, medicul a luat în calcul transferul la un spital din apropiere, dar planul s-a schimbat, iar destinația a devenit North Central Baptist, din San Antonio. Pentru transport era nevoie de o echipă specializată în îngrijirea și transferul nou-născuților.

Părinții au fost anunțați în jurul orei 1:40 dimineața că fetița urma să fie mutată. Ambulanța nu a ajuns însă imediat. Eric Biesenbach a povestit că a urmărit minutele trecând și, după o perioadă lungă de așteptare, a întrebat dacă nu putea să ducă el copilul cu mașina la spital. Potrivit relatării sale, medicul i-a spus că deplasarea ar fi prea periculoasă.

Medicul Nicole Malouf a prezentat ulterior diferit discuția, afirmând că le-a explicat părinților ce presupunea plecarea pe cont propriu și că aceștia ar fi trebuit să semneze documente dacă refuzau transportul medical.

Când echipa de ambulanță a ajuns, una dintre primele întrebări adresate personalului de la camera de gardă a fost dacă Gwen primise vitamina K. Răspunsul a fost că unitatea nu avea această injecție.

Abia atunci părinții au aflat că lipsa vitaminei putea explica hemoragia. La ora 3:45, echipa de transport i-a administrat fetiței o doză injectabilă. Au urmat montarea unei perfuzii, recoltarea probelor pentru analize și administrarea antibioticelor.

Ambulanța a plecat spre spital la ora 5:55, la aproximativ șapte ore după ce familia ajunsese prima dată la Urgențe. Pe drum, starea copilului s-a agravat: tensiunea arterială a scăzut, Gwen a devenit letargică și a avut nevoie de oxigen și de perfuzii.

La sosirea la spital, inima fetiței s-a oprit. Medicii au încercat să o resusciteze, au intubat-o și i-au administrat medicamente pentru a-i reporni inima. După ce aceasta a încetat din nou să bată, echipa medicală a continuat manevrele timp de alte 34 de minute. În cele din urmă, părinții au fost puși în fața unei decizii dureroase: să continue resuscitarea sau să oprească intervențiile și să-și țină copilul în brațe.

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Gwen a murit în jurul orei 9 dimineața, la aproape 11 ore de la prima prezentare la camera de gardă.

De ce părinții au refuzat injecția preventivă la naștere

Vitamina K are un rol esențial în coagularea sângelui, iar nou-născuții au în mod natural rezerve foarte mici. Fără suplimentare, unii copii pot dezvolta hemoragii grave, inclusiv la nivelul organelor interne sau al creierului. Sângerarea poate apărea fără semne prealabile, uneori la câteva zile sau săptămâni după naștere.

De aceea, administrarea unei injecții cu vitamina K imediat după naștere este recomandată de organizații medicale importante, printre care Academia Americană de Pediatrie, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA și Organizația Mondială a Sănătății.

Nu este vorba despre un vaccin, ci despre o măsură preventivă care asigură copilului rezervele necesare pentru coagularea normală a sângelui.

Stephanie și Eric au ales însă picăturile orale. Reticența lor față de unele intervenții medicale se formase după ce unul dintre ceilalți copii ai familiei fusese diagnosticat cu autism. Părinții au asociat problemele de dezvoltare ale băiatului cu vaccinurile, deși cercetările științifice nu au demonstrat o legătură cauzală între vaccinare și autism.

Înainte de nașterea lui Gwen, moașa le oferise informații despre vitamina K, inclusiv despre diferențele dintre injecție și administrarea orală. Părinții au considerat că picăturile reprezintă o variantă mai potrivită pentru familia lor.

Medicii avertizează însă că administrarea orală nu oferă aceeași protecție: absorbția poate varia, dozele pot fi eliminate prin vărsături, iar schema presupune administrări repetate. Chiar și atunci când sunt administrate picături, riscul de hemoragie nu dispare complet.

Concluziile anchetei

După moartea fetiței, părinții au încercat să afle dacă medicii ar fi putut interveni altfel. Au căutat sprijin pentru un posibil proces de malpraxis, dar nu au obținut opinia unui expert medical care să susțină un astfel de demers. Ulterior, Stephanie a depus o plângere la Texas Medical Board, autoritatea care supraveghează activitatea medicilor din stat.

În octombrie 2025, instituția a făcut publice concluziile anchetei.

Printre problemele identificate s-au numărat faptul că medicul nu a recunoscut la timp semnele unei hemoragii provocate de deficitul de vitamina K, lipsa injecției din stocul unității medicale, întârzierea transferului către un spital specializat în îngrijirea copiilor și evaluarea necorespunzătoare a cantității de sânge pierdute de fetiță.

Nicole Malouf a fost obligată să urmeze 24 de ore de pregătire profesională suplimentară și să informeze angajatorii despre măsura disciplinară. Nu și-a pierdut dreptul de a profesa.

Medicul nu a recunoscut acuzațiile, dar nici nu le-a contestat și a acceptat ordinul final al autorității.

E partea cealaltă, tatăl micuşţei a explicat faptul că, în acele ore petrecute la camera de gardă, familia s-a bazat pe experiența medicului și a presupus că aceasta știe ce este mai bine pentru copil.

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„Aveam încredere că persoana care a studiat toată viața pentru asta știe mai multe decât noi”, a spus el.

Cum se apără medicul

Medicul Nicole Malouf a susținut că a făcut tot ce a putut cu resursele pe care le avea la dispoziție. Ea a spus că a cerut vitamina K, dar că unitatea nu dispunea de injecție. Medicul a pus la îndoială și măsura în care administrarea vitaminei în acel moment ar fi putut schimba evoluția cazului, afirmând că efectul putea apărea abia după 10-12 ore.

Specialiștii consultați în cadrul investigației au contestat această explicație. Ei au arătat că vitamina K trebuie administrată imediat ce există suspiciunea unei hemoragii provocate de deficitul acesteia, fără a aștepta confirmarea diagnosticului.

În cazurile grave, copilul poate avea nevoie și de transfuzii sau de alte produse sanguine care să ajute la restabilirea capacității de coagulare.

Medicii au subliniat totuși că vitamina K nu poate repara automat efectele unei pierderi masive de sânge. Cu cât intervenția are loc mai târziu, cu atât riscul ca organismul copilului să fi suferit deja leziuni grave este mai mare.

Nu se poate spune cu certitudine că o administrare mai rapidă ar fi salvat-o pe Gwen, dar ancheta a identificat întârzieri și lipsuri care nu ar fi trebuit să existe într-o unitate de urgență.

După acest caz, personalul clinicii a primit instruire suplimentară privind hemoragiile provocate de deficitul de vitamina K, iar unitatea a început să păstreze injecții în stoc.

Următoarele două fiice au primit injecția cu vitamina K

Autopsia a stabilit că fetița murise în urma unei hemoragii asociate deficitului de vitamina K. Examinarea a identificat zone de sângerare la nivelul rinichilor și al intestinului subțire.

Pentru părinți, tragedia a schimbat felul în care privesc măsurile preventive pe care le refuzaseră înainte. După moartea lui Gwen, Stephanie a mai născut două fete, în 2024 și în 2026. Ambele au primit injecția cu vitamina K.