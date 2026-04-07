Anchetă în Prahova după moartea suspectă a unui bebeluș de două luni. Suspectul principal este tatăl copilului

Este anchetă în Prahova după moartea unui copil de doar două luni. Există suspiciuni că acesta ar fi fost ucis de propriul tatăl, supărat că bebelușul plângea.

Potrivit informațiilor din anchetă, cazul a fost sesizat în data de 31 martie 2026, când copilul a murit în condiții suspecte. Surse apropiate investigației indică faptul că bărbatul și-ar fi scuturat violent bebelușul, gest care ar fi dus la deces, din cauza că cel mic nu se oprea din plâns.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis că cercetările se desfășoară într-un dosar penal pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Ancheta este coordonată de procurorul de caz, iar polițiștii de la investigații criminale desfășoară activități pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

„În cadrul procedurilor derulate, au fost dispuse măsuri procesual-penale privind identificarea, ridicarea şi conservarea mijloacelor materiale de probă, precum și efectuarea expertizelor de specialitate, inclusiv a celor medico-legale”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova, potrivit News.ro.

În paralel, autoritățile au intervenit pentru protejarea celorlalți copii din familie. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova au preluat cei trei frați ai bebelușului, instituind măsura plasamentului de urgență la un asistent maternal profesionist.

Deși rudele au solicitat preluarea copiilor, autoritățile efectuează în prezent o evaluare extinsă pentru a stabili dacă mediul familial este sigur pentru aceștia.

Între timp, tatăl copilului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ancheta este în desfășurare.