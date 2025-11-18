Un pacient a murit în ambulanță, în timpul transferului între secțiile Spitalului din Târgu Jiu

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat în vârstă de 78 de ani, din comuna Slivilești, a decedat în urmă cu două săptămâni în timp ce era transportat cu ambulanța între secțiile Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, notează gorjeanul.ro.

Incidentul a avut loc în timp ce pacientul era mutat de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean către o altă secție, denumită Spitalul 700. Reprezentanții spitalului au sesizat direct Poliția Municipiului Târgu Jiu în legătură cu decesul.

Cadavrul bărbatului nu prezenta urme vizibile de violență. A fost dispusă efectuarea necropsiei pentru a stabili cauza exactă a morții.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Sacagiu, a confirmat demararea investigației: „În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.”

Pe lângă investigația penală, și la nivelul SJU Târgu Jiu a fost demarată o cercetare internă. Conducerea spitalului a constituit o comisie disciplinară pentru a analiza circumstanțele care au dus la decesul pacientului.

„Conducerea unităţii a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD şi care ulterior a decedat în ambulanţă. [...] Prin dispoziţia managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care sa analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare”, a declarat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu